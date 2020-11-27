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Норвежца выгнали из армии из-за русских корней
Норвежца выгнали из армии из-за русских корней
Норвежца Мартина Якобсена уволили из Вооруженных сил королевства через пять месяцев после начала службы из-за русской матери и родственников в России, сообщает... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T18:56
2020-11-27T19:21
россия
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норвегия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Норвежца Мартина Якобсена уволили из Вооруженных сил королевства через пять месяцев после начала службы из-за русской матери и родственников в России, сообщает NRK. Молодой человек мечтал служить в армии. В январе его приняли в войска после отбора. Но через несколько месяцев Якобсен получил неприятное известие: власти заподозрили его в том, что он мог оказаться шпионом. И основанием для этого стало русское происхождение матери и наличие родственников в России. При этом молодой человек был там два раза в жизни: в два года и в 17 лет. Его мать живет в Норвегии больше 20 лет. Он пояснил, что служба в армии сыграла большую роль для его самоопределения. "Государство как будто сказало мне: ты недостаточно норвежец. А я-то всегда чувствовал себя истинным норвежцем. Это очень горько", — добавил молодой человек.За последние четыре года около 700 начинающих военных в Норвегии не смогли пройти проверку благонадежности, и многим из них об этом сообщили уже после того, как они заступили на службу.Уполномоченный по правам человека в Вооруженных силах Норвегии Руаль Линакер раскритиковал то, что молодым людям разрешают начать службу до прохождения проверки. "Это довольно неприятная ситуация, и нам надо разобраться с нашей системой, придумать более подходящую схему действий", — говорит он.По новым правилам, вступившим в силу в апреле этого года, к службе в норвежской армии не будут допускать людей, имеющих связи с другими странами. Как объяснила руководитель отдела кадров и призывного центра Вооруженных сил Гунн Элисабет Хобьёрг, прежде всего новые правила коснутся тех, кто имеет связи с Россией, Китаем, Ираном, Украиной, Филиппинами, Бразилией, Белоруссией и Мексикой."Часто считается, что эти государства более остальных представляют угрозу для Норвегии и НАТО", — пояснила она.При этом она добавила, что в армии стремятся прийти к тому, чтобы проверку на благонадежность будущие военные проходили до выхода на службу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20200615/1572812379.html
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россия, нато, норвегия, в мире

Норвежца выгнали из армии из-за русских корней

18:56 27.11.2020 (обновлено: 19:21 27.11.2020)
 
© AP Photo / Gero BreloerНорвежские военные в Балтийском море
Норвежские военные в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AP Photo / Gero Breloer
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Норвежца Мартина Якобсена уволили из Вооруженных сил королевства через пять месяцев после начала службы из-за русской матери и родственников в России, сообщает NRK.
Молодой человек мечтал служить в армии. В январе его приняли в войска после отбора. Но через несколько месяцев Якобсен получил неприятное известие: власти заподозрили его в том, что он мог оказаться шпионом. И основанием для этого стало русское происхождение матери и наличие родственников в России. При этом молодой человек был там два раза в жизни: в два года и в 17 лет. Его мать живет в Норвегии больше 20 лет.
"Чувствую себя так, словно меня заранее обвинили в государственной измене", — признался 20-летний Якобсен.
Он пояснил, что служба в армии сыграла большую роль для его самоопределения.
"Государство как будто сказало мне: ты недостаточно норвежец. А я-то всегда чувствовал себя истинным норвежцем. Это очень горько", — добавил молодой человек.
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За последние четыре года около 700 начинающих военных в Норвегии не смогли пройти проверку благонадежности, и многим из них об этом сообщили уже после того, как они заступили на службу.
Уполномоченный по правам человека в Вооруженных силах Норвегии Руаль Линакер раскритиковал то, что молодым людям разрешают начать службу до прохождения проверки.
"Это довольно неприятная ситуация, и нам надо разобраться с нашей системой, придумать более подходящую схему действий", — говорит он.
По новым правилам, вступившим в силу в апреле этого года, к службе в норвежской армии не будут допускать людей, имеющих связи с другими странами.
Как объяснила руководитель отдела кадров и призывного центра Вооруженных сил Гунн Элисабет Хобьёрг, прежде всего новые правила коснутся тех, кто имеет связи с Россией, Китаем, Ираном, Украиной, Филиппинами, Бразилией, Белоруссией и Мексикой.
"Часто считается, что эти государства более остальных представляют угрозу для Норвегии и НАТО", — пояснила она.
При этом она добавила, что в армии стремятся прийти к тому, чтобы проверку на благонадежность будущие военные проходили до выхода на службу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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