https://ria.ru/20201127/nalchik-1586669561.html

Власти рассказали о школе в Нальчике, где избили учителя

Власти рассказали о школе в Нальчике, где избили учителя

Лицей в Нальчике, в котором утром в пятницу произошел инцидент со стрельбой, является одним из ведущих образовательных учреждений Кабардино-Балкарии, в... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T18:12

2020-11-27T18:12

2020-11-27T19:39

кабардино-балкарская республика (кбр)

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Лицей в Нальчике, в котором утром в пятницу произошел инцидент со стрельбой, является одним из ведущих образовательных учреждений Кабардино-Балкарии, в республике после произошедшего будет усилен контроль за безопасностью школ, сообщает региональное министерство просвещения.Ранее сообщалось, что между учеником восьмого класса лицея №2 Нальчика и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла драка между учителем, родственником ученика и его другом. Обороняясь, учитель открыл огонь из травматического оружия. В результате одному из нападавших причинены повреждения, не представляющие опасности для жизни, учитель с различными травмами доставлен в лечебное учреждение. По информации минздрава, учитель школы находится в реанимационном отделении больницы в средне-тяжелом состоянии, угрозы его жизни нет. Второй пострадавший получил ранение из травматического пистолета, его состояние не тяжелое, он будет выписан на амбулаторное лечение.По данному факту в УВД Нальчика возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы."В Минпросвещения КБР жалобы и обращения от родителей (законных представителей) обучающихся на школу не поступали. Это одна из ведущих образовательных организаций республики", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в Instagram.Отмечается, что позиция минпросвещения КБР заключается в том, что учитель в любой образовательной организации должен чувствовать себя в безопасности. "Вместе с тем, мы осуждаем любые насильственные действия также и со стороны учителей. После расследования произошедшего в соответствии с действующим законодательством будут применены все необходимые меры к участникам инцидента", - подчеркивает минпросвещения.Также уточняется, что министерством будет усилен контроль по воспитательной работе и обеспечению безопасности образовательных организаций региона.

https://ria.ru/20201029/ugrozy-1582023805.html

нальчик

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кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия