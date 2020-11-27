https://ria.ru/20201127/nalchik-1586637211.html

Избитый в школе Нальчика учитель находится в реанимации

Избитый в школе Нальчика учитель находится в реанимации

Пострадавший во время конфликта в школе Нальчика учитель находится в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:53

2020-11-27T15:53

2020-11-27T17:14

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 27 ноя — РИА Новости. Пострадавший во время конфликта в школе Нальчика учитель находится в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.Как сообщалось ранее, в лицее № 2 между восьмиклассником и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу. После этого школьник позвал своего друга и родственника, чтобы разобраться в инциденте, между ними и учителем произошла драка. Пытаясь защититься, преподаватель открыл огонь из травматического оружия. В результате один из нападавших получил повреждения, не представляющие опасности для жизни, а учителя с различными травмами доставили в больницу.УВД Нальчика возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", она предусматривает до семи лет лишения свободы.Как рассказали в Минздраве республики, у преподавателя "сочетанная травма, сотрясение мозга, а также многочисленные переломы, в том числе челюстно-лицевые", однако угрозы жизни нет.По словам собеседника агентства, второй пострадавший получил ранение из травматического пистолета."Он прооперирован, пуля извлечена, его состояние не тяжелое, скорее всего, он будет выписан на амбулаторное лечение", — отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20201127/kriminal-1586592243.html

https://ria.ru/20201127/nalchik-1586619130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нальчик, происшествия