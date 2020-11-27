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Избитый в школе Нальчика учитель находится в реанимации
Избитый в школе Нальчика учитель находится в реанимации
Пострадавший во время конфликта в школе Нальчика учитель находится в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:53
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нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 27 ноя — РИА Новости. Пострадавший во время конфликта в школе Нальчика учитель находится в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.Как сообщалось ранее, в лицее № 2 между восьмиклассником и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу. После этого школьник позвал своего друга и родственника, чтобы разобраться в инциденте, между ними и учителем произошла драка. Пытаясь защититься, преподаватель открыл огонь из травматического оружия. В результате один из нападавших получил повреждения, не представляющие опасности для жизни, а учителя с различными травмами доставили в больницу.УВД Нальчика возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", она предусматривает до семи лет лишения свободы.Как рассказали в Минздраве республики, у преподавателя "сочетанная травма, сотрясение мозга, а также многочисленные переломы, в том числе челюстно-лицевые", однако угрозы жизни нет.По словам собеседника агентства, второй пострадавший получил ранение из травматического пистолета."Он прооперирован, пуля извлечена, его состояние не тяжелое, скорее всего, он будет выписан на амбулаторное лечение", — отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20201127/kriminal-1586592243.html
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нальчик, происшествия

Избитый в школе Нальчика учитель находится в реанимации

15:53 27.11.2020 (обновлено: 17:14 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи на одной из улиц Москвы
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 27 ноя — РИА Новости. Пострадавший во время конфликта в школе Нальчика учитель находится в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.
Как сообщалось ранее, в лицее № 2 между восьмиклассником и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу. После этого школьник позвал своего друга и родственника, чтобы разобраться в инциденте, между ними и учителем произошла драка. Пытаясь защититься, преподаватель открыл огонь из травматического оружия. В результате один из нападавших получил повреждения, не представляющие опасности для жизни, а учителя с различными травмами доставили в больницу.
Сотрудники полиции и медики в школе в Нальчике, где произошел конфликт между учителем и учеником - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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В Нальчике учитель выстрелил из травматики, отбиваясь от учеников
УВД Нальчика возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", она предусматривает до семи лет лишения свободы.
Как рассказали в Минздраве республики, у преподавателя "сочетанная травма, сотрясение мозга, а также многочисленные переломы, в том числе челюстно-лицевые", однако угрозы жизни нет.
По словам собеседника агентства, второй пострадавший получил ранение из травматического пистолета.
"Он прооперирован, пуля извлечена, его состояние не тяжелое, скорее всего, он будет выписан на амбулаторное лечение", — отметили в ведомстве.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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При драке со стрельбой в школе Нальчика пострадали два человека
 
НальчикПроисшествия
 
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