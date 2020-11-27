Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201127/musulmane-1586611425.html
Мусульманские страны создали организацию по цифровому сотрудничеству
Мусульманские страны создали организацию по цифровому сотрудничеству
Пять мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией создали организацию по цифровому сотрудничеству, сообщило министерство коммуникаций и информационных... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:56
2020-11-27T13:56
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586266648_0:150:3373:2047_1400x0_80_0_0_417b95d437cad5ef381c06ac63113996.jpg
ДОХА, 27 ноя - РИА Новости. Пять мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией создали организацию по цифровому сотрудничеству, сообщило министерство коммуникаций и информационных технологий Саудовской Аравии в Twitter."В то время, когда мир сфокусировал взгляд на цифровой трансформации, мы горды учредить организацию по цифровому сотрудничеству для реализации цифрового будущего для всех", - отметил министр коммуникаций и информационных технологий Саудовской Аравии Абдалла ас-Сваха.По его словам, организация по цифровому сотрудничеству, которую учредили Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Пакистан и Иордания, поведет регион Ближнего Востока после 2020 года к появлению цифрового будущего для расширения прав и возможностей женщин, молодежи и предпринимателей, развития цифровой экономики и скачка с помощью инноваций.После завершения второго за историю виртуального саммита лидеров стран "Группы двадцати", который пришлось организовать Саудовской Аравии как председателю "двадцатки" в 2020 году из-за пандемии коронавируса, наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман предложил устраивать такие саммиты не один раз, а дважды в год, причем, чтобы один из них - в середине года - проходил в виртуальном формате.
https://ria.ru/20201113/bezhentsy-1584446947.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586266648_644:0:3373:2047_1400x0_80_0_0_24a28071e85dcecbbccaebb6d4b28e04.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение

Мусульманские страны создали организацию по цифровому сотрудничеству

13:56 27.11.2020
 
© AP Photo / Kamran JebreiliМинистр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруей и министра энергетики и нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалиха во время встречи
Министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруей и министра энергетики и нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалиха во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AP Photo / Kamran Jebreili
Читать ria.ru в
ДОХА, 27 ноя - РИА Новости. Пять мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией создали организацию по цифровому сотрудничеству, сообщило министерство коммуникаций и информационных технологий Саудовской Аравии в Twitter.
"В то время, когда мир сфокусировал взгляд на цифровой трансформации, мы горды учредить организацию по цифровому сотрудничеству для реализации цифрового будущего для всех", - отметил министр коммуникаций и информационных технологий Саудовской Аравии Абдалла ас-Сваха.
Пострадавший от удара стихии лагерь беженцев Абу-Мазен в поселении Барэльяс в долине Бекаа - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 12:00Религия и мировоззрение
Российские мусульмане объявили сбор средств для сирийских беженцев
По его словам, организация по цифровому сотрудничеству, которую учредили Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Пакистан и Иордания, поведет регион Ближнего Востока после 2020 года к появлению цифрового будущего для расширения прав и возможностей женщин, молодежи и предпринимателей, развития цифровой экономики и скачка с помощью инноваций.
После завершения второго за историю виртуального саммита лидеров стран "Группы двадцати", который пришлось организовать Саудовской Аравии как председателю "двадцатки" в 2020 году из-за пандемии коронавируса, наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман предложил устраивать такие саммиты не один раз, а дважды в год, причем, чтобы один из них - в середине года - проходил в виртуальном формате.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
Лента новостейМолния