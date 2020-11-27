https://ria.ru/20201127/musulmane-1586611425.html
Мусульманские страны создали организацию по цифровому сотрудничеству
Мусульманские страны создали организацию по цифровому сотрудничеству
Пять мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией создали организацию по цифровому сотрудничеству, сообщило министерство коммуникаций и информационных... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:56
2020-11-27T13:56
2020-11-27T13:56
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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ДОХА, 27 ноя - РИА Новости. Пять мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией создали организацию по цифровому сотрудничеству, сообщило министерство коммуникаций и информационных технологий Саудовской Аравии в Twitter."В то время, когда мир сфокусировал взгляд на цифровой трансформации, мы горды учредить организацию по цифровому сотрудничеству для реализации цифрового будущего для всех", - отметил министр коммуникаций и информационных технологий Саудовской Аравии Абдалла ас-Сваха.По его словам, организация по цифровому сотрудничеству, которую учредили Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Пакистан и Иордания, поведет регион Ближнего Востока после 2020 года к появлению цифрового будущего для расширения прав и возможностей женщин, молодежи и предпринимателей, развития цифровой экономики и скачка с помощью инноваций.После завершения второго за историю виртуального саммита лидеров стран "Группы двадцати", который пришлось организовать Саудовской Аравии как председателю "двадцатки" в 2020 году из-за пандемии коронавируса, наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман предложил устраивать такие саммиты не один раз, а дважды в год, причем, чтобы один из них - в середине года - проходил в виртуальном формате.
https://ria.ru/20201113/bezhentsy-1584446947.html
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новости - религия и мировоззрение
ДОХА, 27 ноя - РИА Новости. Пять мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией создали организацию по цифровому сотрудничеству, сообщило министерство коммуникаций и информационных технологий Саудовской Аравии в Twitter.
"В то время, когда мир сфокусировал взгляд на цифровой трансформации, мы горды учредить организацию по цифровому сотрудничеству для реализации цифрового будущего для всех", - отметил министр коммуникаций и информационных технологий Саудовской Аравии Абдалла ас-Сваха.
По его словам, организация по цифровому сотрудничеству, которую учредили Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Пакистан и Иордания, поведет регион Ближнего Востока после 2020 года к появлению цифрового будущего для расширения прав и возможностей женщин, молодежи и предпринимателей, развития цифровой экономики и скачка с помощью инноваций.
После завершения второго за историю виртуального саммита лидеров стран "Группы двадцати", который пришлось организовать Саудовской Аравии как председателю "двадцатки" в 2020 году из-за пандемии коронавируса, наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман предложил устраивать такие саммиты не один раз, а дважды в год, причем, чтобы один из них - в середине года - проходил в виртуальном формате.