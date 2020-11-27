https://ria.ru/20201127/musulmane-1586611425.html

Мусульманские страны создали организацию по цифровому сотрудничеству

Мусульманские страны создали организацию по цифровому сотрудничеству

Пять мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией создали организацию по цифровому сотрудничеству, сообщило министерство коммуникаций и информационных... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:56

2020-11-27T13:56

2020-11-27T13:56

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586266648_0:150:3373:2047_1400x0_80_0_0_417b95d437cad5ef381c06ac63113996.jpg

ДОХА, 27 ноя - РИА Новости. Пять мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией создали организацию по цифровому сотрудничеству, сообщило министерство коммуникаций и информационных технологий Саудовской Аравии в Twitter."В то время, когда мир сфокусировал взгляд на цифровой трансформации, мы горды учредить организацию по цифровому сотрудничеству для реализации цифрового будущего для всех", - отметил министр коммуникаций и информационных технологий Саудовской Аравии Абдалла ас-Сваха.По его словам, организация по цифровому сотрудничеству, которую учредили Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Пакистан и Иордания, поведет регион Ближнего Востока после 2020 года к появлению цифрового будущего для расширения прав и возможностей женщин, молодежи и предпринимателей, развития цифровой экономики и скачка с помощью инноваций.После завершения второго за историю виртуального саммита лидеров стран "Группы двадцати", который пришлось организовать Саудовской Аравии как председателю "двадцатки" в 2020 году из-за пандемии коронавируса, наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман предложил устраивать такие саммиты не один раз, а дважды в год, причем, чтобы один из них - в середине года - проходил в виртуальном формате.

https://ria.ru/20201113/bezhentsy-1584446947.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение