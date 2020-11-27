https://ria.ru/20201127/most-1586549352.html

Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский

Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что обледенение такого высокого моста, как на остров Русский в Приморье, не имеет прецедентов в мире: вручную... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T08:31

2020-11-27T08:31

2020-11-27T08:31

алексей чекунков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русский (остров)

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что обледенение такого высокого моста, как на остров Русский в Приморье, не имеет прецедентов в мире: вручную нужно очистить "парочку Эйфелевых башен"."Мост чистят вручную, ребята на ветру работают… Мы искали, какие в мире есть варианты, не нашли прецедента. Такой высокий вантовый мост никогда еще в мире ни разу не обледеневал – это высота Эйфелевой башни, вот считайте вручную надо парочку Эйфелевых башен за несколько дней очистить, ребята работают", - отметил министр.По его словам, нужно системно усилить защиту инфраструктурного обеспечения Владивостока и Русского. "Сейчас при поддержке полномочного представительства выдвинулась техника военных, Минобороны, ТОФ помогут расчистить пути прохождения ЛЭП… Выводы пока делать рано, но, на первый взгляд, это проблема несоответствия инфраструктурного обеспечения острова Русский и организации, которые ей занимаются, да и всего Владивостока", - сказал Чекунков журналистам.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили, в последний раз - на 30 ноября.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, до сих пор есть проблемы с сотовой связью, интернетом, телевидением. Во время циклона машины, деревья и провода сковало льдом, местами до сих пор лежат упавшие деревья и ветви.

https://ria.ru/20201127/chinovnitsa-1586543916.html

русский (остров)

владивосток

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алексей чекунков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, общество