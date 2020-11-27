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Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что обледенение такого высокого моста, как на остров Русский в Приморье, не имеет прецедентов в мире: вручную... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T08:31
2020-11-27T08:31
алексей чекунков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русский (остров)
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что обледенение такого высокого моста, как на остров Русский в Приморье, не имеет прецедентов в мире: вручную нужно очистить "парочку Эйфелевых башен"."Мост чистят вручную, ребята на ветру работают… Мы искали, какие в мире есть варианты, не нашли прецедента. Такой высокий вантовый мост никогда еще в мире ни разу не обледеневал – это высота Эйфелевой башни, вот считайте вручную надо парочку Эйфелевых башен за несколько дней очистить, ребята работают", - отметил министр.По его словам, нужно системно усилить защиту инфраструктурного обеспечения Владивостока и Русского. "Сейчас при поддержке полномочного представительства выдвинулась техника военных, Минобороны, ТОФ помогут расчистить пути прохождения ЛЭП… Выводы пока делать рано, но, на первый взгляд, это проблема несоответствия инфраструктурного обеспечения острова Русский и организации, которые ей занимаются, да и всего Владивостока", - сказал Чекунков журналистам.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили, в последний раз - на 30 ноября.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, до сих пор есть проблемы с сотовой связью, интернетом, телевидением. Во время циклона машины, деревья и провода сковало льдом, местами до сих пор лежат упавшие деревья и ветви.
https://ria.ru/20201127/chinovnitsa-1586543916.html
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алексей чекунков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, общество

Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский

08:31 27.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что обледенение такого высокого моста, как на остров Русский в Приморье, не имеет прецедентов в мире: вручную нужно очистить "парочку Эйфелевых башен".
"Мост чистят вручную, ребята на ветру работают… Мы искали, какие в мире есть варианты, не нашли прецедента. Такой высокий вантовый мост никогда еще в мире ни разу не обледеневал – это высота Эйфелевой башни, вот считайте вручную надо парочку Эйфелевых башен за несколько дней очистить, ребята работают", - отметил министр.
По его словам, нужно системно усилить защиту инфраструктурного обеспечения Владивостока и Русского. "Сейчас при поддержке полномочного представительства выдвинулась техника военных, Минобороны, ТОФ помогут расчистить пути прохождения ЛЭП… Выводы пока делать рано, но, на первый взгляд, это проблема несоответствия инфраструктурного обеспечения острова Русский и организации, которые ей занимаются, да и всего Владивостока", - сказал Чекунков журналистам.
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили, в последний раз - на 30 ноября.
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
04:47
Не помогавшую жителям острова Русского чиновницу отстранили от работы
Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, до сих пор есть проблемы с сотовой связью, интернетом, телевидением. Во время циклона машины, деревья и провода сковало льдом, местами до сих пор лежат упавшие деревья и ветви.
 
Алексей ЧекунковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русский (остров)ВладивостокОбщество
 
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