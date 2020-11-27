https://ria.ru/20201127/moshennichestvo-1586705087.html
Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества
Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества
Телефонные мошенники начали активно использовать в своей работе роботов: те под видом помощника Сбербанка сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях и... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T22:54
2020-11-27T22:54
2020-11-27T23:02
россия
мошенничество
сбер
сбербанк россии
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155734/20/1557342035_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a8aba81c368259d52fec0469674c1fe6.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Телефонные мошенники начали активно использовать в своей работе роботов: те под видом помощника Сбербанка сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях и предлагают соединить с псевдосотрудником службы безопасности, предупредил банк в своем Telegram-канале."Злоумышленники в телефонном мошенничестве начали активно использовать роботов-помощников", - предупредили в банке.При этом отмечается, что схема достаточно проста: она повторяет стандартный "звонок от службы безопасности", однако специально обученных людей заменили роботами. "Сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной службой безопасности", - добавили в банке.Сбербанк обратил внимание, что мошенники очень часто звонят с номеров, которые начинаются на +7 495 или +7 499. При этом банк звонит с номера 900.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/moshenniki-1584779519.html
https://ria.ru/20201121/moshenniki-1585530956.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155734/20/1557342035_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_5b7aecc77ccc5418c6c8bd0eaec6b480.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мошенничество, сбер, сбербанк россии, технологии, общество