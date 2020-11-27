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Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества
Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества
Телефонные мошенники начали активно использовать в своей работе роботов: те под видом помощника Сбербанка сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях и... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T22:54
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россия
мошенничество
сбер
сбербанк россии
технологии
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Телефонные мошенники начали активно использовать в своей работе роботов: те под видом помощника Сбербанка сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях и предлагают соединить с псевдосотрудником службы безопасности, предупредил банк в своем Telegram-канале."Злоумышленники в телефонном мошенничестве начали активно использовать роботов-помощников", - предупредили в банке.При этом отмечается, что схема достаточно проста: она повторяет стандартный "звонок от службы безопасности", однако специально обученных людей заменили роботами. "Сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной службой безопасности", - добавили в банке.Сбербанк обратил внимание, что мошенники очень часто звонят с номеров, которые начинаются на +7 495 или +7 499. При этом банк звонит с номера 900.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/moshenniki-1584779519.html
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россия, мошенничество, сбер, сбербанк россии, технологии, общество

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества

22:54 27.11.2020 (обновлено: 23:02 27.11.2020)
 
© Depositphotos / .shockСотрудник call-центра
Сотрудник call-центра - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Depositphotos / .shock
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Телефонные мошенники начали активно использовать в своей работе роботов: те под видом помощника Сбербанка сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях и предлагают соединить с псевдосотрудником службы безопасности, предупредил банк в своем Telegram-канале.
"Злоумышленники в телефонном мошенничестве начали активно использовать роботов-помощников", - предупредили в банке.
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При этом отмечается, что схема достаточно проста: она повторяет стандартный "звонок от службы безопасности", однако специально обученных людей заменили роботами. "Сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной службой безопасности", - добавили в банке.
Сбербанк обратил внимание, что мошенники очень часто звонят с номеров, которые начинаются на +7 495 или +7 499. При этом банк звонит с номера 900.
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