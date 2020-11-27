https://ria.ru/20201127/moldaviya-1586659499.html

Молдавия ввела режим чрезвычайного положения

Молдавия ввела режим чрезвычайного положения

Молдавия повторно введет режим чрезвычайного положения в области здравоохранения, он будет действовать с 30 ноября до 15 января, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:31

2020-11-27T17:31

2020-11-27T23:18

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КИШИНЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Молдавия повторно введет режим чрезвычайного положения в области здравоохранения, он будет действовать с 30 ноября до 15 января, сообщила пресс-служба правительства.Ранее сообщалось о 102 894 случаях коронавируса в республике, 2229 человек скончались. Режим ЧП в области общественного здравоохранения в Молдавии был в силе до 1 октября, затем власти решили, что каждая административно-территориальная единица будет самостоятельно определять меры по борьбе с COVID-19.C 28 ноября в стране прекратят работу ночные клубы, дискотеки и караоке-бары. С 30 ноября заведения общепита будут закрыты с 22:00 до 7:00. Кроме того, власти запретили проведение научных конференций, спортивных соревнований с присутствием людей. Прекращают работу театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры.Государственные и частные учреждения установят особый режим работы: для персонала, которому необязательно присутствовать в офисе, должен быть предусмотрен дистанционный режим. Водители, кондукторы и контролеры, а также пассажиры общественного транспорта будут обязаны носить защитные маски во время поездки.На массовых мероприятиях могут присутствовать не более 50 человек и лишь при соблюдении санитарно-гигиенических мер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586343573.html

https://ria.ru/20201125/moldaviya-1586224770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, молдавия, в мире