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https://ria.ru/20201127/moldaviya-1586659499.html
Молдавия ввела режим чрезвычайного положения
Молдавия ввела режим чрезвычайного положения
Молдавия повторно введет режим чрезвычайного положения в области здравоохранения, он будет действовать с 30 ноября до 15 января, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:31
2020-11-27T23:18
распространение нового коронавируса
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КИШИНЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Молдавия повторно введет режим чрезвычайного положения в области здравоохранения, он будет действовать с 30 ноября до 15 января, сообщила пресс-служба правительства.Ранее сообщалось о 102 894 случаях коронавируса в республике, 2229 человек скончались. Режим ЧП в области общественного здравоохранения в Молдавии был в силе до 1 октября, затем власти решили, что каждая административно-территориальная единица будет самостоятельно определять меры по борьбе с COVID-19.C 28 ноября в стране прекратят работу ночные клубы, дискотеки и караоке-бары. С 30 ноября заведения общепита будут закрыты с 22:00 до 7:00. Кроме того, власти запретили проведение научных конференций, спортивных соревнований с присутствием людей. Прекращают работу театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры.Государственные и частные учреждения установят особый режим работы: для персонала, которому необязательно присутствовать в офисе, должен быть предусмотрен дистанционный режим. Водители, кондукторы и контролеры, а также пассажиры общественного транспорта будут обязаны носить защитные маски во время поездки.На массовых мероприятиях могут присутствовать не более 50 человек и лишь при соблюдении санитарно-гигиенических мер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, молдавия, в мире

Молдавия ввела режим чрезвычайного положения

17:31 27.11.2020 (обновлено: 23:18 27.11.2020)
 
© SputnikИнфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Молдавия повторно введет режим чрезвычайного положения в области здравоохранения, он будет действовать с 30 ноября до 15 января, сообщила пресс-служба правительства.
Ранее сообщалось о 102 894 случаях коронавируса в республике, 2229 человек скончались. Режим ЧП в области общественного здравоохранения в Молдавии был в силе до 1 октября, затем власти решили, что каждая административно-территориальная единица будет самостоятельно определять меры по борьбе с COVID-19.
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C 28 ноября в стране прекратят работу ночные клубы, дискотеки и караоке-бары. С 30 ноября заведения общепита будут закрыты с 22:00 до 7:00. Кроме того, власти запретили проведение научных конференций, спортивных соревнований с присутствием людей. Прекращают работу театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры.
Государственные и частные учреждения установят особый режим работы: для персонала, которому необязательно присутствовать в офисе, должен быть предусмотрен дистанционный режим. Водители, кондукторы и контролеры, а также пассажиры общественного транспорта будут обязаны носить защитные маски во время поездки.
На массовых мероприятиях могут присутствовать не более 50 человек и лишь при соблюдении санитарно-гигиенических мер.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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