Молдавия ввела режим чрезвычайного положения
17:31 27.11.2020 (обновлено: 23:18 27.11.2020)
© SputnikИнфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
© Sputnik
КИШИНЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Молдавия повторно введет режим чрезвычайного положения в области здравоохранения, он будет действовать с 30 ноября до 15 января, сообщила пресс-служба правительства.
Ранее сообщалось о 102 894 случаях коронавируса в республике, 2229 человек скончались. Режим ЧП в области общественного здравоохранения в Молдавии был в силе до 1 октября, затем власти решили, что каждая административно-территориальная единица будет самостоятельно определять меры по борьбе с COVID-19.
C 28 ноября в стране прекратят работу ночные клубы, дискотеки и караоке-бары. С 30 ноября заведения общепита будут закрыты с 22:00 до 7:00. Кроме того, власти запретили проведение научных конференций, спортивных соревнований с присутствием людей. Прекращают работу театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры.
Государственные и частные учреждения установят особый режим работы: для персонала, которому необязательно присутствовать в офисе, должен быть предусмотрен дистанционный режим. Водители, кондукторы и контролеры, а также пассажиры общественного транспорта будут обязаны носить защитные маски во время поездки.
На массовых мероприятиях могут присутствовать не более 50 человек и лишь при соблюдении санитарно-гигиенических мер.
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