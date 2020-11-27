https://ria.ru/20201127/moldaviya-1586656593.html

Санду рассчитывает на поддержку Германии в процессе модернизации Молдавии

Санду рассчитывает на поддержку Германии в процессе модернизации Молдавии

Избранный президент Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду после встречи с послом Германии в Кишиневе Ангелой Ганнингер заявила, что... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:20

2020-11-27T17:20

2020-11-27T17:20

майя санду

игорь додон

ангела меркель

молдавия

кишинев

берлин (город)

в мире

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КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду после встречи с послом Германии в Кишиневе Ангелой Ганнингер заявила, что рассчитывает на поддержку Берлина в процессе модернизации республики."Поддержка Германии в процессе модернизации нашей страны очень важна, особенно на нашем европейском пути и в стремлении повысить уровень жизни молдаван. Посол Ганнингер сообщила о готовности Германии поддержать нас в наших усилиях по реформированию судебной системы", - цитирует Санду пресс-служба партии "Действие и солидарность" на своей странице в Facebook.Санду выразила благодарность немецкому послу за переданное поздравление с победой на выборах президента Молдавии от канцлера Ангелы Меркель. Она подчеркнула, что приложит все усилия для превращения Молдавии в государство, где "соблюдаются законы, а институты работают на благо граждан".В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201125/sandu-1586226808.html

https://ria.ru/20201125/moldaviya-1586217411.html

молдавия

кишинев

берлин (город)

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майя санду, игорь додон, ангела меркель, молдавия, кишинев, берлин (город), в мире