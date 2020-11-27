Додон призвал Санду взять на себя ответственность за ситуацию в Молдавии
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
© Sputnik / Стрингер
КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что Майя Санду сразу после инаугурации в должности главы республики должна взять на себя ответственность за ситуацию в стране и не отправлять правительство в отставку.
"Новый президент сразу после вступления в должность, сразу после инаугурации должен взять на себя ответственность за ситуацию в стране,.. покажите людям, как вы хотите изменить ситуацию к лучшему. Но не пытайтесь заставить правительство уйти, потому что ответственный кабмин не может ввергнуть страну в хаос", - заявил Додон в видеообращении, транслируемом на его странице в Facebook.
Он отметил, что необходимо обеспечить правильную и корректную передачу власти. Додон подчеркнул, что не будет мешать новому президенту и готов в случае необходимости оказать поддержку.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.