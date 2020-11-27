https://ria.ru/20201127/moldaviya-1586557432.html

Додон призвал Санду взять на себя ответственность за ситуацию в Молдавии

Додон призвал Санду взять на себя ответственность за ситуацию в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что Майя Санду сразу после инаугурации в должности главы республики должна взять на себя ответственность за... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T09:51

2020-11-27T09:51

2020-11-27T09:51

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что Майя Санду сразу после инаугурации в должности главы республики должна взять на себя ответственность за ситуацию в стране и не отправлять правительство в отставку."Новый президент сразу после вступления в должность, сразу после инаугурации должен взять на себя ответственность за ситуацию в стране,.. покажите людям, как вы хотите изменить ситуацию к лучшему. Но не пытайтесь заставить правительство уйти, потому что ответственный кабмин не может ввергнуть страну в хаос", - заявил Додон в видеообращении, транслируемом на его странице в Facebook.Он отметил, что необходимо обеспечить правильную и корректную передачу власти. Додон подчеркнул, что не будет мешать новому президенту и готов в случае необходимости оказать поддержку.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201125/sandu-1586226808.html

молдавия

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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире