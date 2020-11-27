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Додон призвал Санду взять на себя ответственность за ситуацию в Молдавии
Додон призвал Санду взять на себя ответственность за ситуацию в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что Майя Санду сразу после инаугурации в должности главы республики должна взять на себя ответственность за... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:51
2020-11-27T09:51
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что Майя Санду сразу после инаугурации в должности главы республики должна взять на себя ответственность за ситуацию в стране и не отправлять правительство в отставку."Новый президент сразу после вступления в должность, сразу после инаугурации должен взять на себя ответственность за ситуацию в стране,.. покажите людям, как вы хотите изменить ситуацию к лучшему. Но не пытайтесь заставить правительство уйти, потому что ответственный кабмин не может ввергнуть страну в хаос", - заявил Додон в видеообращении, транслируемом на его странице в Facebook.Он отметил, что необходимо обеспечить правильную и корректную передачу власти. Додон подчеркнул, что не будет мешать новому президенту и готов в случае необходимости оказать поддержку.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
https://ria.ru/20201125/sandu-1586226808.html
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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон призвал Санду взять на себя ответственность за ситуацию в Молдавии

09:51 27.11.2020
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Sputnik / Стрингер
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КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что Майя Санду сразу после инаугурации в должности главы республики должна взять на себя ответственность за ситуацию в стране и не отправлять правительство в отставку.
"Новый президент сразу после вступления в должность, сразу после инаугурации должен взять на себя ответственность за ситуацию в стране,.. покажите людям, как вы хотите изменить ситуацию к лучшему. Но не пытайтесь заставить правительство уйти, потому что ответственный кабмин не может ввергнуть страну в хаос", - заявил Додон в видеообращении, транслируемом на его странице в Facebook.
Он отметил, что необходимо обеспечить правильную и корректную передачу власти. Додон подчеркнул, что не будет мешать новому президенту и готов в случае необходимости оказать поддержку.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 12:07
Избранный президент Молдавии Санду назвала приоритет в своей работе
 
Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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