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Новости СУЭК
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СУЭК: новая модель рынка тепла выгодна и инвесторам, и потребителям
СУЭК: новая модель рынка тепла выгодна и инвесторам, и потребителям
О необходимости перехода к новой модели рынка тепла и обновления методик расчетов заявил генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:54
2020-11-27T17:54
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
красноярский край
красноярск
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. О необходимости перехода к новой модели рынка тепла и обновления методик расчетов заявил генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Степан Солженицын."Очень важно следить за развитием технологий, потому что по мере улучшения технологий возможности для потребителя тоже улучшаются. Поэтому так важно каждые несколько лет методику пересматривать, чтобы не упустить то, что происходит. Нужно инициировать периодическое обновление методик. Нужно всегда давать потребителю предложение лучшее, чем то, которое мог бы получить как-то отдельно. В этом главный смысл", - сказал Солженицын.Он принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика", на котором обсуждались вопросы перехода на новую модель рынка тепла, уже полученные в этой сфере результаты, имеющиеся проблемы и готовность регионов.Председатель рабочей группы, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что сегодня появился реальный механизм привлечения инвестиций в отрасль – так называемый метод альтернативной котельной. Альткотельная представляет собой способ ценообразования, при котором в системе теплоснабжения устанавливается долгосрочный предельный уровень тарифа, эквивалентный уровню окупаемости строительства новой локальной котельной. За последние полтора года пилотные проекты по переходу на метод альткотельной были успешно реализованы уже в 13 городах."Мы в Кузбассе понимаем, насколько эффективен этот механизм и поэтому будем его продвигать", - сказал Цивилев.В свою очередь первый заместитель губернатора и председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин отметил, что Красноярск стал первым городом-миллионником, перешедшим на альтернативную котельную."В течение двух лет велась работа по определению финансовой модели инвестиционных мероприятий, в течение ближайших десяти лет Сибирской генерирующей компанией будут выполнены работы по переключению 28 малых неэффективных котельных на Красноярские ТЭЦ, что позволит значительно снизить выбросы в атмосферу… Будут увеличены объемы работ по строительству и реконструкции магистральных распределительных тепловых сетей, модернизации центральных тепловых пунктов и насосных станций. Итого в теплоэнергетику Красноярска будет вложено 50 миллиардов рублей. Таких инвестиций в городе в теплоэнергетику не было никогда", - сказал Лапшин.
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сибирская угольная энергетическая компания, красноярский край, красноярск

СУЭК: новая модель рынка тепла выгодна и инвесторам, и потребителям

17:54 27.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. О необходимости перехода к новой модели рынка тепла и обновления методик расчетов заявил генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Степан Солженицын.
"Очень важно следить за развитием технологий, потому что по мере улучшения технологий возможности для потребителя тоже улучшаются. Поэтому так важно каждые несколько лет методику пересматривать, чтобы не упустить то, что происходит. Нужно инициировать периодическое обновление методик. Нужно всегда давать потребителю предложение лучшее, чем то, которое мог бы получить как-то отдельно. В этом главный смысл", - сказал Солженицын.
Он принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика", на котором обсуждались вопросы перехода на новую модель рынка тепла, уже полученные в этой сфере результаты, имеющиеся проблемы и готовность регионов.
Председатель рабочей группы, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что сегодня появился реальный механизм привлечения инвестиций в отрасль – так называемый метод альтернативной котельной.
Альткотельная представляет собой способ ценообразования, при котором в системе теплоснабжения устанавливается долгосрочный предельный уровень тарифа, эквивалентный уровню окупаемости строительства новой локальной котельной. За последние полтора года пилотные проекты по переходу на метод альткотельной были успешно реализованы уже в 13 городах.
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"Мы в Кузбассе понимаем, насколько эффективен этот механизм и поэтому будем его продвигать", - сказал Цивилев.
В свою очередь первый заместитель губернатора и председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин отметил, что Красноярск стал первым городом-миллионником, перешедшим на альтернативную котельную.
"В течение двух лет велась работа по определению финансовой модели инвестиционных мероприятий, в течение ближайших десяти лет Сибирской генерирующей компанией будут выполнены работы по переключению 28 малых неэффективных котельных на Красноярские ТЭЦ, что позволит значительно снизить выбросы в атмосферу… Будут увеличены объемы работ по строительству и реконструкции магистральных распределительных тепловых сетей, модернизации центральных тепловых пунктов и насосных станций. Итого в теплоэнергетику Красноярска будет вложено 50 миллиардов рублей. Таких инвестиций в городе в теплоэнергетику не было никогда", - сказал Лапшин.
 
Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияКрасноярский крайКрасноярск
 
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