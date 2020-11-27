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В орловских киосках нашли марки с изображением Гитлера
В орловских киосках нашли марки с изображением Гитлера
Следственные органы проводят проверку по факту продажи в газетных киосках Орла почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера, сообщило СУ СК России по региону. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:47
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следственный комитет россии (ск рф)
орел
адольф гитлер
общество
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту продажи в газетных киосках Орла почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера, сообщило СУ СК России по региону."По сообщениям средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту реализации на территории города Орла в газетных киосках почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии. В настоящее время реализация данной продукции прекращена", - говорится в сообщении.Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.По данным СМИ, марки с изображением Гитлера продавались в киосках "Орелсоюзпечать" по 290 рублей, причем это не вновь напечатанная картинка с изображением фюрера, а подлинный портрет того времени.Орел во время войны почти два года находился в оккупации.
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следственный комитет россии (ск рф), орел, адольф гитлер, общество, происшествия

В орловских киосках нашли марки с изображением Гитлера

09:47 27.11.2020 (обновлено: 09:54 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту продажи в газетных киосках Орла почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера, сообщило СУ СК России по региону.
"По сообщениям средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту реализации на территории города Орла в газетных киосках почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии. В настоящее время реализация данной продукции прекращена", - говорится в сообщении.
Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
По данным СМИ, марки с изображением Гитлера продавались в киосках "Орелсоюзпечать" по 290 рублей, причем это не вновь напечатанная картинка с изображением фюрера, а подлинный портрет того времени.
Орел во время войны почти два года находился в оккупации.
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Следственный комитет России (СК РФ)ОрелАдольф ГитлерОбществоПроисшествия
 
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