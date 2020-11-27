https://ria.ru/20201127/marki-1586556804.html

В орловских киосках нашли марки с изображением Гитлера

В орловских киосках нашли марки с изображением Гитлера

Следственные органы проводят проверку по факту продажи в газетных киосках Орла почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера, сообщило СУ СК России по региону. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T09:47

2020-11-27T09:47

2020-11-27T09:54

следственный комитет россии (ск рф)

орел

адольф гитлер

общество

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту продажи в газетных киосках Орла почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера, сообщило СУ СК России по региону."По сообщениям средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту реализации на территории города Орла в газетных киосках почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии. В настоящее время реализация данной продукции прекращена", - говорится в сообщении.Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.По данным СМИ, марки с изображением Гитлера продавались в киосках "Орелсоюзпечать" по 290 рублей, причем это не вновь напечатанная картинка с изображением фюрера, а подлинный портрет того времени.Орел во время войны почти два года находился в оккупации.

https://ria.ru/20200808/1575517840.html

орел

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), орел, адольф гитлер, общество, происшествия