https://ria.ru/20201127/magaziny-1586545665.html

Эксперты посоветовали брать на шопинг в "черную пятницу" только наличные

Эксперты посоветовали брать на шопинг в "черную пятницу" только наличные

Опрошенные РИА Новости эксперты для грамотного использования всех возможностей "черной пятницы" советуют брать на шопинг только наличные, оставив дома... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T07:11

2020-11-27T07:11

2020-11-27T07:16

распространение нового коронавируса

россия

черная пятница

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Евгения Стогова. Опрошенные РИА Новости эксперты для грамотного использования всех возможностей "черной пятницы" советуют брать на шопинг только наличные, оставив дома банковскую карту, посетить магазины премиум-класса и позволить себе одну приятную, пусть и не очень нужную вещь.Сохранять рассудок и придерживаться спискаСуть распродаж, по словам персонального стилиста, fashion-консультанта Ланы Лу, не в том, чтобы купить дешевые вещи еще дешевле, а в возможности позволить себе одежду, которая при стандартных ценниках оказывается не по карману.Согласна с подобным подходом бизнес-коуч и психолог Людмила Швайбович. При этом перед составлением списка она рекомендует пересмотреть уже имеющийся гардероб и продумать, чем его следует дополнить.Если есть возможность предварительно подготовиться к акциям, Лу советует промониторить ассортименты наиболее интересных брендов, а понравившиеся товары заранее отложить в корзину. Не лишним будет и отследить цены, чтобы понять, насколько реальна предоставляемая скидка."Главное – точно определить бюджет, который вы готовы потратить. И, отправляясь в магазин, желательно брать именно этот бюджет. Никаких дополнительных резервов. И точно не идти с кредиткой! Потому что на банковской карте мы не чувствуем денег, а значит, не можем ощутить, сколько действительно утекло из нашего кошелька", - утверждает Швайбович.Шопинг как развлечение в эпоху COVID-19Несмотря на то, что ограничения, введенные из-за коронавируса, в большинстве регионов не носят тотальный характер, для многих, по словам Радэлиса, поход по магазинам становится одним из основных развлечений.

https://ria.ru/20201127/skidki-1586544514.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/skidki-1586494916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черная пятница, общество