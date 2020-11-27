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Эксперты посоветовали брать на шопинг в "черную пятницу" только наличные
Эксперты посоветовали брать на шопинг в "черную пятницу" только наличные
Опрошенные РИА Новости эксперты для грамотного использования всех возможностей "черной пятницы" советуют брать на шопинг только наличные, оставив дома... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T07:11
2020-11-27T07:11
2020-11-27T07:16
распространение нового коронавируса
россия
черная пятница
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Евгения Стогова. Опрошенные РИА Новости эксперты для грамотного использования всех возможностей "черной пятницы" советуют брать на шопинг только наличные, оставив дома банковскую карту, посетить магазины премиум-класса и позволить себе одну приятную, пусть и не очень нужную вещь.Сохранять рассудок и придерживаться спискаСуть распродаж, по словам персонального стилиста, fashion-консультанта Ланы Лу, не в том, чтобы купить дешевые вещи еще дешевле, а в возможности позволить себе одежду, которая при стандартных ценниках оказывается не по карману.Согласна с подобным подходом бизнес-коуч и психолог Людмила Швайбович. При этом перед составлением списка она рекомендует пересмотреть уже имеющийся гардероб и продумать, чем его следует дополнить.Если есть возможность предварительно подготовиться к акциям, Лу советует промониторить ассортименты наиболее интересных брендов, а понравившиеся товары заранее отложить в корзину. Не лишним будет и отследить цены, чтобы понять, насколько реальна предоставляемая скидка."Главное – точно определить бюджет, который вы готовы потратить. И, отправляясь в магазин, желательно брать именно этот бюджет. Никаких дополнительных резервов. И точно не идти с кредиткой! Потому что на банковской карте мы не чувствуем денег, а значит, не можем ощутить, сколько действительно утекло из нашего кошелька", - утверждает Швайбович.Шопинг как развлечение в эпоху COVID-19Несмотря на то, что ограничения, введенные из-за коронавируса, в большинстве регионов не носят тотальный характер, для многих, по словам Радэлиса, поход по магазинам становится одним из основных развлечений.
https://ria.ru/20201127/skidki-1586544514.html
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россия, черная пятница, общество
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Евгения Стогова.
Опрошенные РИА Новости эксперты для грамотного использования всех возможностей "черной пятницы
" советуют брать на шопинг только наличные, оставив дома банковскую карту, посетить магазины премиум-класса и позволить себе одну приятную, пусть и не очень нужную вещь.
Сохранять рассудок и придерживаться списка
Суть распродаж, по словам персонального стилиста, fashion-консультанта Ланы Лу, не в том, чтобы купить дешевые вещи еще дешевле, а в возможности позволить себе одежду, которая при стандартных ценниках оказывается не по карману.
"В первую очередь, на распродажах необходимо сохранять рассудок и наметить себе те покупки, которые сейчас по-настоящему необходимо сделать", - рекомендует стилист и имиджмейкер Евгений Радэлис.
Согласна с подобным подходом бизнес-коуч и психолог Людмила Швайбович. При этом перед составлением списка она рекомендует пересмотреть уже имеющийся гардероб и продумать, чем его следует дополнить.
"Если вы увидите вещь мечты, которой нет в вашем списке, вы можете ее приобрести, но после хорошего анализа. Я всегда рекомендую задавать себе три вопроса: подходит ли изделие под характеристики вашей внешности, подходит ли оно под образ жизни и сможете ли вы составить с ней минимум три-четыре комплекта из того, что уже есть в гардеробе. Чтобы это не была покупка "на один раз", - отмечает Лана Лу.
Если есть возможность предварительно подготовиться к акциям, Лу советует промониторить ассортименты наиболее интересных брендов, а понравившиеся товары заранее отложить в корзину. Не лишним будет и отследить цены, чтобы понять, насколько реальна предоставляемая скидка.
"Главное – точно определить бюджет, который вы готовы потратить. И, отправляясь в магазин, желательно брать именно этот бюджет. Никаких дополнительных резервов. И точно не идти с кредиткой! Потому что на банковской карте мы не чувствуем денег, а значит, не можем ощутить, сколько действительно утекло из нашего кошелька", - утверждает Швайбович.
Шопинг как развлечение в эпоху COVID-19
Несмотря на то, что ограничения, введенные из-за коронавируса, в большинстве регионов не носят тотальный характер, для многих, по словам Радэлиса, поход по магазинам становится одним из основных развлечений.
"Думаю, что покупательская активность вырастет (по сравнению с распродажами предыдущих лет – ред.). Почему люди сейчас стремятся покупать вещи, иной раз ненужные, еще и в большом количестве? Потому что это способ психотерапии, способ выработать эндорфины, сделать себе приятно, пусть и кратковременно, но зато получить хорошее настроение, новые эмоции", - объяснил стилист.