Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/magaziny-1586545665.html
Эксперты посоветовали брать на шопинг в "черную пятницу" только наличные
Эксперты посоветовали брать на шопинг в "черную пятницу" только наличные
Опрошенные РИА Новости эксперты для грамотного использования всех возможностей "черной пятницы" советуют брать на шопинг только наличные, оставив дома... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T07:11
2020-11-27T07:16
распространение нового коронавируса
россия
черная пятница
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150982/43/1509824366_0:74:3377:1974_1400x0_80_0_0_36075ca4900ceaf957a266279427e4e6.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Евгения Стогова. Опрошенные РИА Новости эксперты для грамотного использования всех возможностей "черной пятницы" советуют брать на шопинг только наличные, оставив дома банковскую карту, посетить магазины премиум-класса и позволить себе одну приятную, пусть и не очень нужную вещь.Сохранять рассудок и придерживаться спискаСуть распродаж, по словам персонального стилиста, fashion-консультанта Ланы Лу, не в том, чтобы купить дешевые вещи еще дешевле, а в возможности позволить себе одежду, которая при стандартных ценниках оказывается не по карману.Согласна с подобным подходом бизнес-коуч и психолог Людмила Швайбович. При этом перед составлением списка она рекомендует пересмотреть уже имеющийся гардероб и продумать, чем его следует дополнить.Если есть возможность предварительно подготовиться к акциям, Лу советует промониторить ассортименты наиболее интересных брендов, а понравившиеся товары заранее отложить в корзину. Не лишним будет и отследить цены, чтобы понять, насколько реальна предоставляемая скидка."Главное – точно определить бюджет, который вы готовы потратить. И, отправляясь в магазин, желательно брать именно этот бюджет. Никаких дополнительных резервов. И точно не идти с кредиткой! Потому что на банковской карте мы не чувствуем денег, а значит, не можем ощутить, сколько действительно утекло из нашего кошелька", - утверждает Швайбович.Шопинг как развлечение в эпоху COVID-19Несмотря на то, что ограничения, введенные из-за коронавируса, в большинстве регионов не носят тотальный характер, для многих, по словам Радэлиса, поход по магазинам становится одним из основных развлечений.
https://ria.ru/20201127/skidki-1586544514.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201127/skidki-1586494916.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150982/43/1509824366_324:0:3055:2048_1400x0_80_0_0_858ea79a6b49c3c81a90dc94c9794ba1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, черная пятница, общество

Эксперты посоветовали брать на шопинг в "черную пятницу" только наличные

07:11 27.11.2020 (обновлено: 07:16 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАкция "Черная пятница"
Акция Черная пятница - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Евгения Стогова. Опрошенные РИА Новости эксперты для грамотного использования всех возможностей "черной пятницы" советуют брать на шопинг только наличные, оставив дома банковскую карту, посетить магазины премиум-класса и позволить себе одну приятную, пусть и не очень нужную вещь.

Сохранять рассудок и придерживаться списка

Суть распродаж, по словам персонального стилиста, fashion-консультанта Ланы Лу, не в том, чтобы купить дешевые вещи еще дешевле, а в возможности позволить себе одежду, которая при стандартных ценниках оказывается не по карману.
"В первую очередь, на распродажах необходимо сохранять рассудок и наметить себе те покупки, которые сейчас по-настоящему необходимо сделать", - рекомендует стилист и имиджмейкер Евгений Радэлис.
Согласна с подобным подходом бизнес-коуч и психолог Людмила Швайбович. При этом перед составлением списка она рекомендует пересмотреть уже имеющийся гардероб и продумать, чем его следует дополнить.
Опрос
Готовитесь ли вы к "черной пятнице"?
Проголосовали:
Вчера, 08:23
"Если вы увидите вещь мечты, которой нет в вашем списке, вы можете ее приобрести, но после хорошего анализа. Я всегда рекомендую задавать себе три вопроса: подходит ли изделие под характеристики вашей внешности, подходит ли оно под образ жизни и сможете ли вы составить с ней минимум три-четыре комплекта из того, что уже есть в гардеробе. Чтобы это не была покупка "на один раз", - отмечает Лана Лу.
Если есть возможность предварительно подготовиться к акциям, Лу советует промониторить ассортименты наиболее интересных брендов, а понравившиеся товары заранее отложить в корзину. Не лишним будет и отследить цены, чтобы понять, насколько реальна предоставляемая скидка.
"Главное – точно определить бюджет, который вы готовы потратить. И, отправляясь в магазин, желательно брать именно этот бюджет. Никаких дополнительных резервов. И точно не идти с кредиткой! Потому что на банковской карте мы не чувствуем денег, а значит, не можем ощутить, сколько действительно утекло из нашего кошелька", - утверждает Швайбович.
Распродажи в столичных магазинах - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
06:04
Эксперты предупредили об угрозе мошенничества перед "Черной пятницей"

Шопинг как развлечение в эпоху COVID-19

Несмотря на то, что ограничения, введенные из-за коронавируса, в большинстве регионов не носят тотальный характер, для многих, по словам Радэлиса, поход по магазинам становится одним из основных развлечений.
"Думаю, что покупательская активность вырастет (по сравнению с распродажами предыдущих лет – ред.). Почему люди сейчас стремятся покупать вещи, иной раз ненужные, еще и в большом количестве? Потому что это способ психотерапии, способ выработать эндорфины, сделать себе приятно, пусть и кратковременно, но зато получить хорошее настроение, новые эмоции", - объяснил стилист.
Молодая пара у компьютера - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
02:30Сказано в эфире
"Черная пятница": каким скидкам можно веритьКак не стать жертвой мошенников в сезон распродаж, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
 
Распространение нового коронавирусаРоссияЧерная пятницаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей
09:18При столкновении "Газели" и "Камаза" на Кубани погибли пять человек
09:13Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект
09:08В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
09:07В Москве 6484 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:05В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"
09:03Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
09:02При стрельбе в Неваде погиб человек
09:00Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные
08:47Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
08:45Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения
08:43В Приморье из-за циклона оборвались более 100 километров электропроводов
08:39В Красноярске объявили режим "черного неба"
08:37Обстановка в Приморье начинает стабилизироваться, заявил губернатор
08:31Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
08:30Эксперты рассказали о подорожании гречки и сахара в несетевой рознице
08:21Власти попросили выделить 640 миллионов рублей Приморью после циклона
08:17Чекунков обсудит с главой Минэнерго усиление надежности сетей Приморья
08:16СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России
08:10Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент
Лента новостейМолния