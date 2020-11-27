https://ria.ru/20201127/lyubimov-1586688944.html

Рязанская область будет сотрудничать с Санкт-Петербургом, заявил Любимов

Рязанская область будет сотрудничать с Санкт-Петербургом, заявил Любимов

Рязанская область настроена на долгосрочное и эффективное сотрудничество с Санкт-Петербургом в различных сферах деятельности, заявил в пятницу губернатор... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T19:43

2020-11-27T19:43

2020-11-27T19:43

рязанская область

николай любимов

снг

рязань

рязанская область

санкт-петербург

экономика

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РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Рязанская область настроена на долгосрочное и эффективное сотрудничество с Санкт-Петербургом в различных сферах деятельности, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на встречи с руководителем управления стран СНГ и регионов России комитета по внешним связям Петербурга Евгением Кассюрой.Любимов и прибывший в Рязанскую область с рабочей поездкой Кассюра обсудили вопросы развития сотрудничества между Рязанской областью и Санкт-Петербургом. По словам Любимова, договоренность о продолжении совместной работы по укреплению всесторонних связей была достигнута в сентябре этого года в ходе его встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым."У нас с Александром Дмитриевичем хорошие отношения. Он предложил вывести взаимодействие наших регионов на новый, более эффективный уровень и составить "дорожную карту". По моему поручению уже сформирован план мероприятий, который включает множество направлений сотрудничества в различных отраслях. Планируются проекты по линии культуры и туризма, в торгово-экономической сфере. В частности, обсуждается возможность организации в Петербурге торговых точек для наших сельхозпроизводителей и предприятий пищевой промышленности. Рязанская область настроена на долгосрочное эффективное сотрудничество с конкретными и полезными для обеих сторон результатами", – сказал Любимов.Кассюра отметил, что впервые приехал в Рязань, и город ему очень понравился. "Соглашение о сотрудничестве с Рязанской областью у нас действует с 1996 года. Оно, конечно, требует обновления. Новый проект подготовлен. Надеюсь, что в скором времени мы его подпишем. Есть предложение начать работу уже сейчас и запланировать в формате ВКС (видеоконференцсвязи) встречи, направленные на развитие сотрудничества между нашими регионами", – сказал Кассюра.Говоря об организации площадок для продажи продукции АПК Рязанской области в Санкт-Петербурге, он пояснил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о том, чтобы эта возможность была предоставлена уже в ближайшее время в рамках Рождественской ярмарки, которая традиционно проходит в северной столице в преддверии новогодних праздников.

https://ria.ru/20201126/ryazan-1586525703.html

https://ria.ru/20201118/peremena-1585244784.html

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николай любимов, снг, рязань, рязанская область, санкт-петербург, экономика