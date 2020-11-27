https://ria.ru/20201127/lukashenkorbconst-1586644137.html

Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой Конституции

Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал уйти со своего поста после принятия новой Конституции. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:26

2020-11-27T16:26

2020-11-27T16:26

протесты в белоруссии

владимир андрейченко

александр лукашенко

белоруссия

ссср

в мире

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал уйти со своего поста после принятия новой Конституции."С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", — передает Sputnik Беларусь его слова.Лукашенко объяснил, что новый основной закон республике нужен для того, чтобы в руках будущего "незнакомого президента" не оказалась столько власти. По его словам, в таком случае "будет беда".Он подчеркнул, что республике нужна конституция, при которой страна бы "не обвалилась".Предложения оппозиции по конституционной реформе Лукашенко раскритиковал. Он сравнил их с политическими процессами времен распада СССР, когда, как заметил белорусский лидер, большинство должностей были выборными — например, руководители предприятий, директора. В понимании Лукашенко такая "демократизация" может оказаться губительной для Белоруссии."Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. На эту подлянку хотят подкинуть сейчас", — добавил он.Проект обновленной Конституции вынесут на общественное обсуждение в начале 2021 года. Как уточнял глава государства, готовится уже третья редакция, поскольку две предыдущие его не устроили. По словам Лукашенко, новый Основной закон должен отражать единое видение будущего Белоруссии. Второго октября Палата представителей (нижняя палата парламента) объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в Конституцию. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу конституционной реформы.В республике продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, но оппозиция с этим не согласна.

https://ria.ru/20201125/belorussiya-1586276654.html

https://ria.ru/20201127/oppozitsiya-1586634211.html

https://ria.ru/20201126/tikhanovskaya-1586427274.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир андрейченко, александр лукашенко, белоруссия, ссср, в мире