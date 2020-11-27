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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201127/lukashenkorbconst-1586644137.html
Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой Конституции
Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой Конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал уйти со своего поста после принятия новой Конституции. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:26
2020-11-27T16:26
протесты в белоруссии
владимир андрейченко
александр лукашенко
белоруссия
ссср
в мире
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал уйти со своего поста после принятия новой Конституции."С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", — передает Sputnik Беларусь его слова.Лукашенко объяснил, что новый основной закон республике нужен для того, чтобы в руках будущего "незнакомого президента" не оказалась столько власти. По его словам, в таком случае "будет беда".Он подчеркнул, что республике нужна конституция, при которой страна бы "не обвалилась".Предложения оппозиции по конституционной реформе Лукашенко раскритиковал. Он сравнил их с политическими процессами времен распада СССР, когда, как заметил белорусский лидер, большинство должностей были выборными — например, руководители предприятий, директора. В понимании Лукашенко такая "демократизация" может оказаться губительной для Белоруссии."Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. На эту подлянку хотят подкинуть сейчас", — добавил он.Проект обновленной Конституции вынесут на общественное обсуждение в начале 2021 года. Как уточнял глава государства, готовится уже третья редакция, поскольку две предыдущие его не устроили. По словам Лукашенко, новый Основной закон должен отражать единое видение будущего Белоруссии. Второго октября Палата представителей (нижняя палата парламента) объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в Конституцию. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу конституционной реформы.В республике продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, но оппозиция с этим не согласна.
https://ria.ru/20201125/belorussiya-1586276654.html
https://ria.ru/20201127/oppozitsiya-1586634211.html
https://ria.ru/20201126/tikhanovskaya-1586427274.html
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владимир андрейченко, александр лукашенко, белоруссия, ссср, в мире

Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой Конституции

16:26 27.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал уйти со своего поста после принятия новой Конституции.
"С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", — передает Sputnik Беларусь его слова.
Минск - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 15:26Протесты в Белоруссии
Белорусская оппозиция обсудила проведение референдума по Конституции
Лукашенко объяснил, что новый основной закон республике нужен для того, чтобы в руках будущего "незнакомого президента" не оказалась столько власти. По его словам, в таком случае "будет беда".
"Казахстан, Россия, мы — пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее", — заявил президент.
Он подчеркнул, что республике нужна конституция, при которой страна бы "не обвалилась".
Предложения оппозиции по конституционной реформе Лукашенко раскритиковал. Он сравнил их с политическими процессами времен распада СССР, когда, как заметил белорусский лидер, большинство должностей были выборными — например, руководители предприятий, директора. В понимании Лукашенко такая "демократизация" может оказаться губительной для Белоруссии.
Участники несанкционированной властями акции протеста Партизанский марш в Минске - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 15:36Протесты в Белоруссии
Белорусская оппозиция выступает за военную смену власти, заявил Лукашенко
"Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. На эту подлянку хотят подкинуть сейчас", — добавил он.
Проект обновленной Конституции вынесут на общественное обсуждение в начале 2021 года. Как уточнял глава государства, готовится уже третья редакция, поскольку две предыдущие его не устроили. По словам Лукашенко, новый Основной закон должен отражать единое видение будущего Белоруссии.
Второго октября Палата представителей (нижняя палата парламента) объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в Конституцию. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу конституционной реформы.
В республике продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, но оппозиция с этим не согласна.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 13:09Протесты в Белоруссии
Тихановская пообещала пересмотреть договоренности Лукашенко с Россией
 
Протесты в БелоруссииВладимир АндрейченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияСССРВ мире
 
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