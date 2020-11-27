Лукашенко заявил о созданном под Киевом центре "информационных операций"
22:10 27.11.2020 (обновлено: 06:28 28.11.2020)
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Недалеко от Киева создан Центр "информационно-психологических операций", работа которого направлена против Белоруссии, об этом заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
"В Украине, в районе Киева создали еще один центр. Один под Варшавой. Легальный, где (Светлана) Тихановская прозябает, в Литве. И третий создали под Киевом - информационно-психологических операций против Белоруссии. Модно сейчас. Telegram-каналы - это основной приводной ремень. Эти центры в основном комплектуются американскими специалистами, неплохими", - сказал Лукашенко, его выступление было показано в эфире телеканала ОНТ.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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