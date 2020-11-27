https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586647398.html

Лукашенко разочаровала позиция Киева по ситуации в Белоруссии

Лукашенко разочаровала позиция Киева по ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал разочарование позицией Украины по ситуации в республике, в частности поддержкой санкций против Минска, заявив, РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:50

2020-11-27T16:50

2020-11-27T16:50

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

украина

в мире

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал разочарование позицией Украины по ситуации в республике, в частности поддержкой санкций против Минска, заявив, что под Киевом появился центр информационного воздействия на Белоруссию.Как передает Sputnik Беларусь, об этом Лукашенко заявил в пятницу со ссылкой на полученные от спецслужб данные. Согласно сообщению, в сводках КГБ также были данные о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой. "Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств", - процитировал разговор Лукашенко.Он возмутился позицией Украины, заметив, что Минск поддерживал Киев. "Им то что надо?" - высказал недоумение президент. По его словам, "даже россияне на меня всегда обижались: "Почему ты украинцев поддерживаешь?"Однако, продолжил Лукашенко, несмотря на братские отношения между белорусским и украинским народами, под Киевом все равно появился центр информационного воздействия на Белоруссию. "Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь", - заявил белорусский лидер.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586636869.html

https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586642906.html

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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, украина, в мире