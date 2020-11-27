https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586642906.html

Лукашенко рассказал, как Польша хотела вынудить Путина "сдать" его Западу

Лукашенко рассказал, как Польша хотела вынудить Путина "сдать" его Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на данные спецслужб утверждает, что премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял о необходимости вынудить... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:25

2020-11-27T16:25

2020-11-27T16:25

протесты в белоруссии

матеуш моравецкий

александр лукашенко

владимир путин

польша

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на данные спецслужб утверждает, что премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял о необходимости вынудить российского лидера Владимира Путина "сдать" белорусского коллегу для нормализации отношений Москвы с Западом.Как передает Sputnik Беларусь, глава республики во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Белоруссии и их планы в отношении ряда стран. При этом Лукашенко уточнил, что информацию он получил буквально накануне от КГБ, и "это оригиналы".В частности, как отметил Лукашенко, в октябре Польша столкнулась с политическим кризисом, пандемия коронавируса COVID-19 привела к экономическим проблемам.Причем эти слова Моравецкого он назвал "особо циничными и уникальными".Лукашенко отметил, что никогда не просил российское руководство о помощи. По словам главы государства, Путин, узнав о событиях в Белоруссии, сам предложил "подставить плечо". По мнению Лукашенко, Путин понимал, что "следующей будет Россия".Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586624997.html

https://ria.ru/20201127/polsha-1586620192.html

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матеуш моравецкий, александр лукашенко, владимир путин, польша, белоруссия, в мире