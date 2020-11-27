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Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой конституции
Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой конституции
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не будет возглавлять государство при новой конституции, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:34
2020-11-27T16:35
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не будет возглавлять государство при новой конституции, передает Sputnik Беларусь.Президент также сказал, что никогда не допустит, чтобы, "принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал". "Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", — отметил Лукашенко.Ранее он заявлял, что проект обновленной Конституции вынесут на общественное обсуждение в начале 2021 года. Как уточнял глава государства, готовится уже третья редакция, поскольку две предыдущие его не устроили. По словам Лукашенко, новый Основной закон должен отражать единое видение будущего Белоруссии. Он подчеркивал, что белорусский народ решит, какой будет новая Конституция.В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, но оппозиция с этим не согласна. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201127/polsha-1586620192.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой конституции

15:34 27.11.2020 (обновлено: 16:35 27.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не будет возглавлять государство при новой конституции, передает Sputnik Беларусь.
"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", — цитирует его агентство.
Президент также сказал, что никогда не допустит, чтобы, "принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал".
"Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", — отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Ранее он заявлял, что проект обновленной Конституции вынесут на общественное обсуждение в начале 2021 года. Как уточнял глава государства, готовится уже третья редакция, поскольку две предыдущие его не устроили. По словам Лукашенко, новый Основной закон должен отражать единое видение будущего Белоруссии. Он подчеркивал, что белорусский народ решит, какой будет новая Конституция.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, но оппозиция с этим не согласна.
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