Польша хочет решить ситуацию в Белоруссии военным путем, заявил Лукашенко
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша в сентябре пришла к выводу о невозможности в настоящее время изменить ситуацию в Белоруссии военным путем, но полностью не отказалась от этого плана.
Как передает госагентство Белта, об этом в пятницу заявил Лукашенко со ссылкой на полученные от спецслужб данные. "Александр Лукашенко рассказал, что в сентябре польское правительство пришло к выводу, что изменить ситуацию в Беларуси военными силами пока нельзя", - говорится в сообщении.
В то же время он подчеркнул, что надо быть готовыми к этому сценарию в любом случае – Польша от него не отказалась. В подтверждение этому он привел выдержки из докладов спецслужб, что власти в Польше считают, что "надо быть готовыми к этому сценарию". "Мы должны решить две проблемы. Первая: мы должны подготовиться к военному решению проблемы, запустить соответствующие механизмы, которые необходимы для этого решения. Вторая: мы должны продемонстрировать России, что против использования ею любых вооруженных структур в Беларуси", - привел Лукашенко слова польских официальных лиц.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.