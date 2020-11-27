https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586624997.html

Лукашенко заявил о планах Польши создать "спецсилы" для борьбы с Минском

Лукашенко заявил о планах Польши создать "спецсилы" для борьбы с Минском

Варшава просила НАТО учредить спецсилы для борьбы с белорусскими властями, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:54

2020-11-27T14:54

2020-11-27T15:39

матеуш моравецкий

александр лукашенко

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МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Варшава просила НАТО учредить спецсилы для борьбы с белорусскими властями, заявил президент республики Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко озвучил посвященные этому выдержки из данных спецслужб на встрече с коллективом шестой городской клинической больницы Минска. При этом президент уточнил, что информацию он получил буквально накануне от КГБ и "это оригиналы".Лукашенко привел слова, которые приписал польскому премьеру Матеушу Моравецкому: "Официальные лица Польши призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши. По замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью".Он также озвучил заявления, в которых Моравецкий якобы утверждает, что западные территории Белоруссии "исторически принадлежат Польше", рассказывает про финансовую поддержку, которую Варшава оказывала белорусской оппозиции через "польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко".По данным главы республики, премьер Польши отмечал, что "победа революции в Беларуси — национальный интерес Польши". Кроме того, у Минска есть информация, по которой в конце августа Варшава предлагала создать в Белоруссии ситуацию, чтобы "ее экономика рухнула, рубль обесценился, а полки в магазинах оказались пустыми". "Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса", — процитировал глава республики слова из материалов КГБ.В них также говорится об интересах Вашингтона в России. В частности, Лукашенко процитировал неназванного "представителя США", который якобы сказал, что в интересах Америки ограничить центральную власть. Белорусский президент заявил, что Запад заинтересован в кризисе в Белоруссии, в том числе и потому, что он ударит по России. По его словам, европейские политики видят в белорусских событиях исторический шанс остановить влияние Москвы. Минск же, как сказал Лукашенко, "барьер на этом пути".В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые прошли в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, однако оппозиция с этим не согласна. Оппоненты властей считают, что победила Светлана Тихановская.Ряд лидеров оппозиции, в том числе Тихановская, находятся в Польше и Литве. Лавров ранее заявил, что литовские власти "перешли все грани приличия" в своем поведении в ситуации вокруг Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/polsha-1586623896.html

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матеуш моравецкий, александр лукашенко, нато, польша, белоруссия, сша, в мире