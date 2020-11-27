https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586614365.html
Лукашенко сравнил предложение оппозиции по Конституции с развалом СССР
Лукашенко сравнил предложение оппозиции по Конституции с развалом СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал предложения оппозиции по поправкам в Конституцию, сравнив их с последствиями развала СССР. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:07
2020-11-27T14:07
2020-11-27T15:03
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
ссср
в мире
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МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал предложения оппозиции по поправкам в Конституцию, сравнив их с последствиями развала СССР.Как добавил президент, основной удар протестующих в стране "наносится по президенту и вертикали власти". Ранее президент Белоруссии заявлял, что проект обновленной Конституции вынесут на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как уточнял глава государства, готовится уже третий вариант ее проекта, поскольку два предыдущих его не устроили. По словам Лукашенко, новый Основной закон должен отражать единое видение будущего Белоруссии. Он подчеркивал, что белорусский народ решит, какой будет новая Конституция.В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые прошли в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, однако оппозиция с этим не согласна. Оппоненты властей считают, что победила Светлана Тихановская.Сейчас наиболее масштабные акции проходят по воскресеньям. Власти заявляют о радикализации протестов и их переносе с улиц городов во дворы, которые, по словам Лукашенко, могут стать "местом начала гражданской войны".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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александр лукашенко, белоруссия, ссср, в мире
МИНСК, 27 ноя — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
раскритиковал предложения оппозиции по поправкам в Конституцию, сравнив их с последствиями развала СССР
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Давай, демократия, все должны избираться. <…> Мы это проходили в период Горбачева. Мы же избирали всех — руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и (Советский. — Прим. ред.) Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас", — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Как добавил президент, основной удар протестующих в стране "наносится по президенту и вертикали власти".
Ранее президент Белоруссии заявлял, что проект обновленной Конституции вынесут на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как уточнял глава государства, готовится уже третий вариант ее проекта, поскольку два предыдущих его не устроили. По словам Лукашенко, новый Основной закон должен отражать единое видение будущего Белоруссии. Он подчеркивал, что белорусский народ решит, какой будет новая Конституция.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые прошли в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, однако оппозиция с этим не согласна. Оппоненты властей считают, что победила Светлана Тихановская.
Сейчас наиболее масштабные акции проходят по воскресеньям. Власти заявляют о радикализации протестов и их переносе с улиц городов во дворы, которые, по словам Лукашенко, могут стать "местом начала гражданской войны".
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