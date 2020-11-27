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Лукашенко заявил, что является сторонником новой Конституции
Лукашенко заявил, что является сторонником новой Конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является сторонником новой конституции в стране, отметил, что "незнакомому президенту" действующий основной РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:57
2020-11-27T14:08
владимир андрейченко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является сторонником новой конституции в стране, отметил, что "незнакомому президенту" действующий основной закон передавать нельзя – "будет беда" из-за слишком широких полномочий главы государства."Я сторонник новой конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда", - приводит слова Лукашенко в пятницу Sputnik Беларусь.Как пояснил президент, в Белоруссии "очень серьезная" конституция. "Казахстан, Россия, мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась", - сказал Лукашенко.Он также заверил, что убежден в необходимости скорректировать полномочия президента республики.Ранее президент Белоруссии заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко заявлял, что разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе.Второго октября Палата представителей (нижняя палата парламента) объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201009/konstitutsiya-1579047061.html
https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576518156.html
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владимир андрейченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что является сторонником новой Конституции

13:57 27.11.2020 (обновлено: 14:08 27.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является сторонником новой конституции в стране, отметил, что "незнакомому президенту" действующий основной закон передавать нельзя – "будет беда" из-за слишком широких полномочий главы государства.
"Я сторонник новой конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда", - приводит слова Лукашенко в пятницу Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 15:37Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко рассказал о работе над поправками в Конституцию Белоруссии
Как пояснил президент, в Белоруссии "очень серьезная" конституция. "Казахстан, Россия, мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась", - сказал Лукашенко.
Он также заверил, что убежден в необходимости скорректировать полномочия президента республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 11:46
Проект обновленной конституции Белоруссии вынесут на референдум
Ранее президент Белоруссии заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко заявлял, что разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе.
Второго октября Палата представителей (нижняя палата парламента) объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.
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Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 15:57
Оппозиция Белоруссии обсудила реформу конституции и новые санкции
 
Владимир АндрейченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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