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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586594779.html
Лукашенко считает, что Белоруссия выбрала верный способ борьбы с COVID-19
Лукашенко считает, что Белоруссия выбрала верный способ борьбы с COVID-19
Весь мир убедился, что Белоруссия еще во время первой волны пандемии коронавируса COVID-19 выбрала правильный путь борьбы с этим заболеванием, заявил в пятницу... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:41
2020-11-27T12:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Весь мир убедился, что Белоруссия еще во время первой волны пандемии коронавируса COVID-19 выбрала правильный путь борьбы с этим заболеванием, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.Как передает госагентство Белта, Лукашенко в пятницу провел встречу с коллективом шестой городской клинической больницы в Минске."Важно, что весь мир убедился, что мы тогда (во время первой волны коронавируса – ред.) прошли этот путь правильно. Мы этот путь прошли достойно - единственные в мире", - заявил Лукашенко.При этом он отметил, что высокая заболеваемость COVID-19 является очень серьезной проблемой для страны и для него как ее руководителя.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом, темпы суточного прироста случаев инфицирования также превышают показатели в первую волну коронавируса. Так, число выявленных случаев коронавируса в республике достигло 130 012, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1128 пациентов. На прошлой неделе был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев инфицирования – 1588.Белоруссия в период первой волны заболеваемости коронавирусом не вводила жестких ограничений, таких как карантин и комендантский час, не было также обязательного масочного режима.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко считает, что Белоруссия выбрала верный способ борьбы с COVID-19

12:41 27.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Весь мир убедился, что Белоруссия еще во время первой волны пандемии коронавируса COVID-19 выбрала правильный путь борьбы с этим заболеванием, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
Как передает госагентство Белта, Лукашенко в пятницу провел встречу с коллективом шестой городской клинической больницы в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 11:27Распространение нового коронавируса
Лукашенко посетил больницу, где лечатся пациенты с коронавирусом
"Важно, что весь мир убедился, что мы тогда (во время первой волны коронавируса – ред.) прошли этот путь правильно. Мы этот путь прошли достойно - единственные в мире", - заявил Лукашенко.
При этом он отметил, что высокая заболеваемость COVID-19 является очень серьезной проблемой для страны и для него как ее руководителя.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом, темпы суточного прироста случаев инфицирования также превышают показатели в первую волну коронавируса. Так, число выявленных случаев коронавируса в республике достигло 130 012, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1128 пациентов. На прошлой неделе был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев инфицирования – 1588.
Белоруссия в период первой волны заболеваемости коронавирусом не вводила жестких ограничений, таких как карантин и комендантский час, не было также обязательного масочного режима.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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