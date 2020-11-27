https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586575437.html

Лукашенко посетил больницу, где лечатся пациенты с коронавирусом

Лукашенко посетил больницу, где лечатся пациенты с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посещает в пятницу шестую городскую клиническую больницу Минска, где, в частности, лечат пациентов с коронавирусом,... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:27

2020-11-27T11:27

2020-11-27T16:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посещает в пятницу шестую городскую клиническую больницу Минска, где, в частности, лечат пациентов с коронавирусом, передает Sputnik Беларусь.По его информации, по приезду Лукашенко главный врач медучреждения Игорь Юркевич сообщил, что медицинскую помощь больным с коронавирусом оказывают более тысячи сотрудников. С начала эпидемии в клинике помогли 5,5 тысячи людей с инфекцией COVID-19. Сейчас в учреждении находятся 767 пациентов, из них 28 - в реанимации."Заслушав доклады, Александр Лукашенко направился в блок с пациентами, заболевшими коронавирусом. Планируется, что глава государства также ознакомится со структурой и деятельностью Городского центра трансфузиологии на базе больницы. Затем в кардиологическом корпусе больницы состоится встреча президента с работниками медучреждения", - говорится в сообщении.Близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого" публикует фотографии и видеокадры посещения. Президенту показали оборудование для компьютерной томографии и снимки легких пациента с коронавирусом. На кадрах на Лукашенко впервые на публике средство индивидуальной защиты - респиратор.Белорусского президента также проводили в "красную зону", где находятся пациенты с коронавирусом. Если сопровождающие его люди в защитных комбинезонах, респираторах и на них надеты щитки, то Лукашенко лишь надевает респиратор, ему также протягивают одноразовые перчатки и защитный щиток. Опубликовано фото общения Лукашенко с больным. На нем белорусский лидер, который летом сообщил о перенесенном на ногах коронавирусе, по-прежнему без щитка, а перчатки держит в руках.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом, темпы суточного прироста случаев инфицирования также превышают показатели в первую волну коронавируса. Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. По всей Белоруссии введен обязательный масочный режим.Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 130 012, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1128 пациентов. На прошлой неделе был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев инфицирования – 1588.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586211425.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире