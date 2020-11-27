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https://ria.ru/20201127/low-1586617633.html
Джуд Лоу рассказал, что на съемках "Заражения" предсказали пандемию
Джуд Лоу рассказал, что на съемках "Заражения" предсказали пандемию
Британский актер Джуд Лоу рассказал, что эксперты предупреждали съемочную группу во время работы над "Заражением" (2011), что пандемия, похожая на ту, о которой РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:49
2020-11-27T15:49
коронавирус covid-19
кейт уинслет
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Британский актер Джуд Лоу рассказал, что эксперты предупреждали съемочную группу во время работы над "Заражением" (2011), что пандемия, похожая на ту, о которой идет речь в фильме, неизбежна, сообщает THR."У нас было полное ощущение, что так все и будет на самом деле. Со сценаристом Скоттом Бернсом и режиссером Стивеном Содербергом работали авторитетные ученые, они знали, о чем говорят. Они уверяли нас, что все это рано или поздно случится. Вопрос был только в том, когда", — поделился актер.По его словам, эксперты описывали возможную ситуацию пандемии вполне правдоподобно: "Страшно, когда узнаешь об этом от специалистов, то не хочешь это принимать".Лоу также пояснил, что сам фильм сильно его напугал, но по прошествии времени он успокоился."В начале 2020 года, когда стала появляться первая информация о том, что произошло в Китае и как вирус начал распространяться, я сразу понял, что это за тревожные звоночки. К сожалению, я не сильно удивился", — добавил актер.В триллере о борьбе человечества со смертноносным вирусом он сыграл одну из главных ролей – блогера Алана Крумвьеда. В фильме также снимались Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Лоуренс Фишберн, Марион Котийяр, Гвинет Пэлтроу и другие актеры.
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коронавирус covid-19, кейт уинслет, кино и сериалы, новости культуры, мэттью дэймон, джуд лоу, гвинет пэлтроу, китай

Джуд Лоу рассказал, что на съемках "Заражения" предсказали пандемию

15:49 27.11.2020
 
© Warner Bros. (2011)Кадр из фильма "Заражение"
Кадр из фильма Заражение - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Warner Bros. (2011)
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Британский актер Джуд Лоу рассказал, что эксперты предупреждали съемочную группу во время работы над "Заражением" (2011), что пандемия, похожая на ту, о которой идет речь в фильме, неизбежна, сообщает THR.
"У нас было полное ощущение, что так все и будет на самом деле. Со сценаристом Скоттом Бернсом и режиссером Стивеном Содербергом работали авторитетные ученые, они знали, о чем говорят. Они уверяли нас, что все это рано или поздно случится. Вопрос был только в том, когда", — поделился актер.
По его словам, эксперты описывали возможную ситуацию пандемии вполне правдоподобно: "Страшно, когда узнаешь об этом от специалистов, то не хочешь это принимать".
Лоу также пояснил, что сам фильм сильно его напугал, но по прошествии времени он успокоился.
"В начале 2020 года, когда стала появляться первая информация о том, что произошло в Китае и как вирус начал распространяться, я сразу понял, что это за тревожные звоночки. К сожалению, я не сильно удивился", — добавил актер.
В триллере о борьбе человечества со смертноносным вирусом он сыграл одну из главных ролей – блогера Алана Крумвьеда.
В фильме также снимались Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Лоуренс Фишберн, Марион Котийяр, Гвинет Пэлтроу и другие актеры.
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КультураКоронавирус COVID-19Кейт УинслетКино и сериалыНовости культурыМэттью ДэймонДжуд ЛоуГвинет ПэлтроуКитай
 
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