https://ria.ru/20201127/lillevyali-1586543123.html

Документы по делу бизнесмена Лиллевяли направили в США

Документы по делу бизнесмена Лиллевяли направили в США

Генпрокуратура РФ направила в Интерпол документы об уголовном преследовании задержанного в США совладельца брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия" Германа... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T04:03

2020-11-27T04:03

2020-11-27T04:03

герман лиллевяли

россия

сша

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572393169_0:42:400:267_1400x0_80_0_0_4f34aea5768b7f224395f153a0344886.jpg

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в Интерпол документы об уголовном преследовании задержанного в США совладельца брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия" Германа Лиллевяли для использования их в суде по вопросам миграции.Ранее адвокат Игорь Зубер, защищающий одного из фигурантов дела о мошенничестве, по которому Лиллевяли в России заочно предъявлено обвинение, сообщил РИА Новости, что Лиллевяли пользовался в СШИ фамилией Хайнманн.В генпрокуратуре уточнили, что уголовное дело по обвинению Лиллевяли ( "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") расследуется сотрудниками следственного управления УВД по СЗАО ГУМВД России по Москве. Нацбюро Интерпола МВД России по поручению Генпрокуратуры в августе объявило его в международный розыск. Интерпол США, в свою очередь, сообщил о задержании Лиллевяли за нарушение сроков пребывания в Штатах "по программе безвизового въезда".Лиллевяли является основателем и президентом группы компаний GL Financial Group, совладельцем брендов "Довгань", "Смак", "Красная линия" и Cliven.По данным "Коммерсанта", который ссылается на материалы российского следствия, Лиллевяли в сговоре с сотрудниками основанной им фирмы "Анкор Инвест" якобы заключал договоры с клиентами на крупные суммы, гарантируя, что их стратегия позволит безопасно их приумножить. С 2013 года удалось привлечь инвестиций на сумму более 150 миллионов долларов, однако средства по настоянию руководства GL были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись, а затем Лиллевяли сам уехал в Америку, полагает следствие. Среди его клиентов, по данным издания, были известные люди.

https://ria.ru/20201117/tyurin-1584923588.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герман лиллевяли, россия, сша, происшествия