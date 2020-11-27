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Документы по делу бизнесмена Лиллевяли направили в США
Документы по делу бизнесмена Лиллевяли направили в США
Генпрокуратура РФ направила в Интерпол документы об уголовном преследовании задержанного в США совладельца брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия" Германа... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T04:03
2020-11-27T04:03
герман лиллевяли
россия
сша
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в Интерпол документы об уголовном преследовании задержанного в США совладельца брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия" Германа Лиллевяли для использования их в суде по вопросам миграции.Ранее адвокат Игорь Зубер, защищающий одного из фигурантов дела о мошенничестве, по которому Лиллевяли в России заочно предъявлено обвинение, сообщил РИА Новости, что Лиллевяли пользовался в СШИ фамилией Хайнманн.В генпрокуратуре уточнили, что уголовное дело по обвинению Лиллевяли ( "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") расследуется сотрудниками следственного управления УВД по СЗАО ГУМВД России по Москве. Нацбюро Интерпола МВД России по поручению Генпрокуратуры в августе объявило его в международный розыск. Интерпол США, в свою очередь, сообщил о задержании Лиллевяли за нарушение сроков пребывания в Штатах "по программе безвизового въезда".Лиллевяли является основателем и президентом группы компаний GL Financial Group, совладельцем брендов "Довгань", "Смак", "Красная линия" и Cliven.По данным "Коммерсанта", который ссылается на материалы российского следствия, Лиллевяли в сговоре с сотрудниками основанной им фирмы "Анкор Инвест" якобы заключал договоры с клиентами на крупные суммы, гарантируя, что их стратегия позволит безопасно их приумножить. С 2013 года удалось привлечь инвестиций на сумму более 150 миллионов долларов, однако средства по настоянию руководства GL были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись, а затем Лиллевяли сам уехал в Америку, полагает следствие. Среди его клиентов, по данным издания, были известные люди.
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россия
сша
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герман лиллевяли, россия, сша, происшествия

Документы по делу бизнесмена Лиллевяли направили в США

04:03 27.11.2020
 
© Фото : страница Германа Лиллевяли в TwitterГерман Лиллевяли
Герман Лиллевяли - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : страница Германа Лиллевяли в Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в Интерпол документы об уголовном преследовании задержанного в США совладельца брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия" Германа Лиллевяли для использования их в суде по вопросам миграции.
Ранее адвокат Игорь Зубер, защищающий одного из фигурантов дела о мошенничестве, по которому Лиллевяли в России заочно предъявлено обвинение, сообщил РИА Новости, что Лиллевяли пользовался в СШИ фамилией Хайнманн.
В генпрокуратуре уточнили, что уголовное дело по обвинению Лиллевяли ( "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") расследуется сотрудниками следственного управления УВД по СЗАО ГУМВД России по Москве. Нацбюро Интерпола МВД России по поручению Генпрокуратуры в августе объявило его в международный розыск. Интерпол США, в свою очередь, сообщил о задержании Лиллевяли за нарушение сроков пребывания в Штатах "по программе безвизового въезда".
"В этой связи генеральной прокуратурой РФ в НЦБ Интерпола США направлены необходимые процессуальные документы по уголовному делу в отношении указанного лица с целью использования в суде по вопросам миграции", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
Лиллевяли является основателем и президентом группы компаний GL Financial Group, совладельцем брендов "Довгань", "Смак", "Красная линия" и Cliven.
По данным "Коммерсанта", который ссылается на материалы российского следствия, Лиллевяли в сговоре с сотрудниками основанной им фирмы "Анкор Инвест" якобы заключал договоры с клиентами на крупные суммы, гарантируя, что их стратегия позволит безопасно их приумножить. С 2013 года удалось привлечь инвестиций на сумму более 150 миллионов долларов, однако средства по настоянию руководства GL были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись, а затем Лиллевяли сам уехал в Америку, полагает следствие. Среди его клиентов, по данным издания, были известные люди.
Зал судебных заседаний в США - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Суд в США перенес приговор россиянину Тюрину по делу о хакерстве
 
Герман ЛиллевялиРоссияСШАПроисшествия
 
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