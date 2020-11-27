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Житель Оренбурга пострадал при поджоге воспламеняющейся жидкости в лифте

Житель Оренбурга пострадал при поджоге воспламеняющейся жидкости в лифте

Житель Оренбурга поджег легковоспламеняющуюся жидкость в лифте многоэтажного дома и получил ожоги, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:27

2020-11-27T13:27

2020-11-27T16:33

оренбургская область

оренбург

происшествия

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УФА, 27 ноя – РИА Новости. Житель Оренбурга поджег легковоспламеняющуюся жидкость в лифте многоэтажного дома и получил ожоги, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.На видео, снятом камерой наблюдения, видно, как мужчина заходит в лифт с зажженной сигаретой и открытой банкой с жидкостью. Когда двери лифта закрываются, он чиркает зажигалкой рядом с банкой и жидкость воспламеняется. Мужчина пытается потушить огонь курткой, но теряет сознание. Когда лифт открывается, он с трудом выбирается из него.В областной полиции РИА Новости рассказали, что инцидент произошел в доме 149/2 по проспекту Победы в Оренбурге."Мужчина спускался с 16 на 1 этаж на лифте многоквартирного жилого дома. Видимо, кислород выгорел в лифте, и он теряет сознание, но двери открываются, и он покидает вместе с прилипшей к ногам курткой лифт. Сейчас с ожогами различной степени тяжести он находится в четвертой городской больнице. Полиция проводит проверку, по итогам будет принято процессуальное решение", - пояснили агентству в управлении МВД по региону.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/dzerzhinskiy-1584510576.html

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“Перекур в лифте“: житель Оренбурга чуть не сгорел при поджоге воспламеняющейся жидкости Житель Оренбурга поджег легковоспламеняющуюся жидкость в лифте многоэтажного дома и получил ожоги, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области. 2020-11-27T13:27 true PT0M14S

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оренбургская область, оренбург, происшествия