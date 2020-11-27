https://ria.ru/20201127/legkie-1586537619.html

Врач раскрыл действенный способ реабилитации после коронавируса

Врач раскрыл действенный способ реабилитации после коронавируса

Человеку, переболевшему коронавирусом в достаточно тяжелой форме, восстановить легкие может помочь специальный массаж, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T02:08

2020-11-27T02:08

2020-11-27T04:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Человеку, переболевшему коронавирусом в достаточно тяжелой форме, восстановить легкие может помочь специальный массаж, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.Специальные виды массажа помогают, прежде всего, увеличить процентное содержание кислорода в крови. Это очень важно при реабилитации больных, перенесших коронавирус, отметил Андрей Кабычкин.По его словам, массаж стимулирует лимфодренажную функцию организма и работу ворсинчатого эпителия бронхов, что очень важно для восстановления после COVID-19. Он подчеркнул, что массаж нужно подбирать индивидуально, в зависимости от степени поражения легких, и сочетать с другими видами терапии. В комплексе эти приемы работают более эффективно."Гелий-кислородные ингаляции в сочетании с массажем и лечебной физкультурой дают потрясающие результаты для восстановления функций внешнего дыхания, для восстановления процентного содержания кислорода в организме", – отметил в беседе с радио Sputnik Андрей Кабычкин.При этом нельзя забывать, что к массажу и физиопроцедурам нельзя прибегать без назначения специалиста, подчеркнул врач.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия