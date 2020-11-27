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Врач раскрыл действенный способ реабилитации после коронавируса
Врач раскрыл действенный способ реабилитации после коронавируса
Человеку, переболевшему коронавирусом в достаточно тяжелой форме, восстановить легкие может помочь специальный массаж, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T02:08
2020-11-27T02:08
2020-11-27T04:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Человеку, переболевшему коронавирусом в достаточно тяжелой форме, восстановить легкие может помочь специальный массаж, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.Специальные виды массажа помогают, прежде всего, увеличить процентное содержание кислорода в крови. Это очень важно при реабилитации больных, перенесших коронавирус, отметил Андрей Кабычкин.По его словам, массаж стимулирует лимфодренажную функцию организма и работу ворсинчатого эпителия бронхов, что очень важно для восстановления после COVID-19. Он подчеркнул, что массаж нужно подбирать индивидуально, в зависимости от степени поражения легких, и сочетать с другими видами терапии. В комплексе эти приемы работают более эффективно."Гелий-кислородные ингаляции в сочетании с массажем и лечебной физкультурой дают потрясающие результаты для восстановления функций внешнего дыхания, для восстановления процентного содержания кислорода в организме", – отметил в беседе с радио Sputnik Андрей Кабычкин.При этом нельзя забывать, что к массажу и физиопроцедурам нельзя прибегать без назначения специалиста, подчеркнул врач.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости.
Человеку, переболевшему коронавирусом
в достаточно тяжелой форме, восстановить легкие может помочь специальный массаж, рассказал в интервью радио Sputnik
заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.
Специальные виды массажа помогают, прежде всего, увеличить процентное содержание кислорода в крови. Это очень важно при реабилитации больных, перенесших коронавирус, отметил Андрей Кабычкин.
По его словам, массаж стимулирует лимфодренажную функцию организма и работу ворсинчатого эпителия бронхов, что очень важно для восстановления после COVID-19.
"Есть специальные виды массажа, которые призваны проводить реабилитацию пациентов именно с этой современной инфекцией, но уже столетия, тысячелетия делают массаж больным с хроническими обструктивными болезнями легких. Это приносит хороший результат. Увеличивается, прежде всего, процентное содержание кислорода в крови, кровь начинает циркулировать более интенсивно после массажа и несет кислород, которым кровь обогащается в легких, по всему организму", – пояснил врач.
Он подчеркнул, что массаж нужно подбирать индивидуально, в зависимости от степени поражения легких, и сочетать с другими видами терапии. В комплексе эти приемы работают более эффективно.
"Гелий-кислородные ингаляции в сочетании с массажем и лечебной физкультурой дают потрясающие результаты для восстановления функций внешнего дыхания, для восстановления процентного содержания кислорода в организме", – отметил в беседе с радио Sputnik Андрей Кабычкин.
При этом нельзя забывать, что к массажу и физиопроцедурам нельзя прибегать без назначения специалиста, подчеркнул врач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.