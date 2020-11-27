https://ria.ru/20201127/kriminal-1586592243.html
В Нальчике учитель выстрелил из травматики, отбиваясь от учеников
В Нальчике учитель выстрелил из травматики, отбиваясь от учеников
Учитель несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета в школе Нальчика, отбиваясь от напавших на него учеников, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:32
2020-11-27T12:32
2020-11-27T13:46
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 27 ноя — РИА Новости. Учитель несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета в школе Нальчика, отбиваясь от напавших на него учеников, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии."В пятницу в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета, в результате никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20200303/1566994117.html
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нальчик, происшествия