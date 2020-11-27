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В Красноярске объявили режим "черного неба"
В Красноярске объявили режим "черного неба"
Режим метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере, введен в Красноярске с пятницы до понедельника, сообщается на... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T08:39
2020-11-27T08:39
красноярск
общество
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя – РИА Новости. Режим метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере, введен в Красноярске с пятницы до понедельника, сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз объявлялся режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Последний раз режим вводился в середине ноября. Между тем, Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая, как заявляется, должна существенно улучшить качество воздуха в городе."С 14 часов (10.00 мск - ред.) 27 ноября 2020 года до 14 часов 30 ноября 2020 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201117/kemerovo-1584967661.html
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красноярск, общество

В Красноярске объявили режим "черного неба"

08:39 27.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкНиколаевский автомобильный мост и мост с участком транссибирской железнодорожной магистрали через реку Енисей в Красноярске
Николаевский автомобильный мост и мост с участком транссибирской железнодорожной магистрали через реку Енисей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя – РИА Новости. Режим метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере, введен в Красноярске с пятницы до понедельника, сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз объявлялся режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Последний раз режим вводился в середине ноября. Между тем, Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая, как заявляется, должна существенно улучшить качество воздуха в городе.
Трубы коксохимического завода ПАО Кокс на левом берегу реки Томь в городе Кемерово - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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В Кемерово объявили режим "черного неба"
"С 14 часов (10.00 мск - ред.) 27 ноября 2020 года до 14 часов 30 ноября 2020 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.
 
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