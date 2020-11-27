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В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 8756, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T23:04
2020-11-27T23:04
2020-11-27T23:06
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 8756, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Сутками ранее сообщалось о 77 умерших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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