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В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 8756, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T23:04
2020-11-27T23:06
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 8756, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Сутками ранее сообщалось о 77 умерших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

23:04 27.11.2020 (обновлено: 23:06 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 8756, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Сутками ранее сообщалось о 77 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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