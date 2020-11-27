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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586653872.html
Эпидемиолог рассказала, от чего зависит стабилизация ситуации с COVID-19
Эпидемиолог рассказала, от чего зависит стабилизация ситуации с COVID-19
Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 можно только применительно к некоторым регионам России, например, в Москве есть определенные стабилизационные... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:06
2020-11-27T17:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 можно только применительно к некоторым регионам России, например, в Москве есть определенные стабилизационные тенденции, заявила заместитель директора по аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева."Говорить о стабилизации в настоящее время можно только применительно к конкретным регионам, поскольку интенсивность эпидемического процесса в разных областях России не одинакова. Например, в Москве, где коэффициент распространения инфекции составляет около единицы, можно говорить о том, что определенные стабилизационные тенденции есть: число случаев заболевания, выявленных за текущий декретированный период, примерно равно числу случаев, выявленных за предыдущий период",- сказала Плоскирева журналистам.Ситуация в регионах зависит от целого ряда факторов, и в первую очередь от проводимых противоэпидемических мероприятий и сознательности граждан в их соблюдении, подчеркнула специалист.Она отметила, что сейчас цель – достигнуть стабильного снижения заболеваемости в каждом из регионов России, а это возможно только при условии, когда каждый человек будет проявлять социальную ответственность и строго соблюдать все меры, рекомендованные Роспотребнадзором."Проведение массовой вакцинации против коронавирусной инфекции позволит взять под контроль эту инфекцию и переведет ее в разряд вакциноуправляемых",- уточнила Плоскирева.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Эпидемиолог рассказала, от чего зависит стабилизация ситуации с COVID-19

17:06 27.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 можно только применительно к некоторым регионам России, например, в Москве есть определенные стабилизационные тенденции, заявила заместитель директора по аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
"Говорить о стабилизации в настоящее время можно только применительно к конкретным регионам, поскольку интенсивность эпидемического процесса в разных областях России не одинакова. Например, в Москве, где коэффициент распространения инфекции составляет около единицы, можно говорить о том, что определенные стабилизационные тенденции есть: число случаев заболевания, выявленных за текущий декретированный период, примерно равно числу случаев, выявленных за предыдущий период",- сказала Плоскирева журналистам.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Ситуация в регионах зависит от целого ряда факторов, и в первую очередь от проводимых противоэпидемических мероприятий и сознательности граждан в их соблюдении, подчеркнула специалист.
Она отметила, что сейчас цель – достигнуть стабильного снижения заболеваемости в каждом из регионов России, а это возможно только при условии, когда каждый человек будет проявлять социальную ответственность и строго соблюдать все меры, рекомендованные Роспотребнадзором.
"Проведение массовой вакцинации против коронавирусной инфекции позволит взять под контроль эту инфекцию и переведет ее в разряд вакциноуправляемых",- уточнила Плоскирева.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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