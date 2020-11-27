https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586653872.html

Эпидемиолог рассказала, от чего зависит стабилизация ситуации с COVID-19

Эпидемиолог рассказала, от чего зависит стабилизация ситуации с COVID-19

Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 можно только применительно к некоторым регионам России, например, в Москве есть определенные стабилизационные... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:06

2020-11-27T17:06

2020-11-27T17:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 можно только применительно к некоторым регионам России, например, в Москве есть определенные стабилизационные тенденции, заявила заместитель директора по аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева."Говорить о стабилизации в настоящее время можно только применительно к конкретным регионам, поскольку интенсивность эпидемического процесса в разных областях России не одинакова. Например, в Москве, где коэффициент распространения инфекции составляет около единицы, можно говорить о том, что определенные стабилизационные тенденции есть: число случаев заболевания, выявленных за текущий декретированный период, примерно равно числу случаев, выявленных за предыдущий период",- сказала Плоскирева журналистам.Ситуация в регионах зависит от целого ряда факторов, и в первую очередь от проводимых противоэпидемических мероприятий и сознательности граждан в их соблюдении, подчеркнула специалист.Она отметила, что сейчас цель – достигнуть стабильного снижения заболеваемости в каждом из регионов России, а это возможно только при условии, когда каждый человек будет проявлять социальную ответственность и строго соблюдать все меры, рекомендованные Роспотребнадзором."Проведение массовой вакцинации против коронавирусной инфекции позволит взять под контроль эту инфекцию и переведет ее в разряд вакциноуправляемых",- уточнила Плоскирева.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586581323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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