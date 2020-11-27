https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586615550.html

Число случаев COVID-19 в мире превысило 61 миллион

Число случаев COVID-19 в мире превысило 61 миллион

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 61 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:11

2020-11-27T14:11

2020-11-27T14:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 61 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 61 064 901, скончались 1 433 789 человек с подтвержденным заболеванием.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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