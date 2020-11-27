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Число случаев COVID-19 в мире превысило 61 миллион
Число случаев COVID-19 в мире превысило 61 миллион
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 61 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:11
2020-11-27T14:11
2020-11-27T14:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 61 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 61 064 901, скончались 1 433 789 человек с подтвержденным заболеванием.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире