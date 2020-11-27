https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586586927.html

В Москве назвали одну из главных причин тяжелых случаев COVID-19

В Москве назвали одну из главных причин тяжелых случаев COVID-19

Две трети тех, кто госпитализируется с коронавирусом в Москве, занимались самолечением, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:16

2020-11-27T12:16

2020-11-27T12:17

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Две трети тех, кто госпитализируется с коронавирусом в Москве, занимались самолечением, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы наблюдаем за всеми и детально анализируем тех, кто госпитализируется с коронавирусной инфекцией. Сейчас точно видим, что большинство, две трети, на сегодняшний день это около тысячи человек из тех, кто госпитализируется, до этого не обращались в поликлинику, занимались самолечением", - рассказала Ракова.По ее словам, на сегодняшний день поликлиники обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами для лечения коронавируса."По всем остальным заболеваниям помощь оказывается в полном объеме", - подчеркнула заммэра.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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