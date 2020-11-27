https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586586189.html

В Москве изменили правила тестирования для проживающих с больным COVID-19

В Москве изменили правила тестирования для проживающих с больным COVID-19

Совместно проживающие в одной квартире с заболевшим COVID в Москве будут тестироваться дважды, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:12

2020-11-27T12:12

2020-11-27T12:12

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Совместно проживающие в одной квартире с заболевшим COVID в Москве будут тестироваться дважды, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Те, кто остается проживать в одной квартире с заболевшим, его домочадцы и члены его семьи находятся под особым риском заразиться коронавирусной инфекцией. При этом, так как они проживают совместно, риск заразиться есть и на начальной стадии инфицирования, и в процессе всего заболевания близкого родственника. Поэтому мы приняли решение, что эта категория... будет тестироваться на коронавирусную инфекцию два раза", - рассказала Ракова.Она уточнила, что сейчас они тестируются только в начале – когда у родственника выявлено заболевание. Дополнительный тест появится по истечении периода карантина."Чтобы ускорить предоставление жителям информации о результатах из ПЦР-теста как положительного, так и отрицательного, мы высылаем всем СМС с начала этой недели, оперативно, как только данные о результатах теста поступают в лабораторную систему. По сути дела жители знают раньше о своем результате теста, чем мы и поликлиника", - добавила заммэра.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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