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В Москве изменили правила тестирования для проживающих с больным COVID-19
В Москве изменили правила тестирования для проживающих с больным COVID-19
Совместно проживающие в одной квартире с заболевшим COVID в Москве будут тестироваться дважды, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:12
2020-11-27T12:12
2020-11-27T12:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Совместно проживающие в одной квартире с заболевшим COVID в Москве будут тестироваться дважды, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Те, кто остается проживать в одной квартире с заболевшим, его домочадцы и члены его семьи находятся под особым риском заразиться коронавирусной инфекцией. При этом, так как они проживают совместно, риск заразиться есть и на начальной стадии инфицирования, и в процессе всего заболевания близкого родственника. Поэтому мы приняли решение, что эта категория... будет тестироваться на коронавирусную инфекцию два раза", - рассказала Ракова.Она уточнила, что сейчас они тестируются только в начале – когда у родственника выявлено заболевание. Дополнительный тест появится по истечении периода карантина."Чтобы ускорить предоставление жителям информации о результатах из ПЦР-теста как положительного, так и отрицательного, мы высылаем всем СМС с начала этой недели, оперативно, как только данные о результатах теста поступают в лабораторную систему. По сути дела жители знают раньше о своем результате теста, чем мы и поликлиника", - добавила заммэра.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Совместно проживающие в одной квартире с заболевшим COVID
в Москве
будут тестироваться дважды, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"Те, кто остается проживать в одной квартире с заболевшим, его домочадцы и члены его семьи находятся под особым риском заразиться коронавирусной инфекцией. При этом, так как они проживают совместно, риск заразиться есть и на начальной стадии инфицирования, и в процессе всего заболевания близкого родственника. Поэтому мы приняли решение, что эта категория... будет тестироваться на коронавирусную инфекцию два раза", - рассказала Ракова.
Она уточнила, что сейчас они тестируются только в начале – когда у родственника выявлено заболевание. Дополнительный тест появится по истечении периода карантина.
"Чтобы ускорить предоставление жителям информации о результатах из ПЦР-теста как положительного, так и отрицательного, мы высылаем всем СМС с начала этой недели, оперативно, как только данные о результатах теста поступают в лабораторную систему. По сути дела жители знают раньше о своем результате теста, чем мы и поликлиника", - добавила заммэра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.