https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586576568.html
Инфекционист объяснил резкий рост числа новых случаев COVID-19 в России
Инфекционист объяснил резкий рост числа новых случаев COVID-19 в России
Высокие цифры по новым случаям COVID-19 в Российской Федерации к выходным — это нормальное явление: приходят результаты тестов, сданных в начале недели,... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:31
2020-11-27T11:31
2020-11-27T12:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1400x0_80_0_0_93dd386c594c6aebeaa25cc94b1640fa.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Высокие цифры по новым случаям COVID-19 в Российской Федерации к выходным — это нормальное явление: приходят результаты тестов, сданных в начале недели, объяснил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.Число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 27 тысяч (27 543) за сутки. Рекордное число новых случаев выявили в Москве — 7918, что почти на две тысячи больше по сравнению с предыдущим днем."Это говорит о том, что в один день делают больше тестов на коронавирус, в другой — меньше. Сегодня у нас пятница, приходят мазки, которые взяты в начале недели", — сказал Тимаков, отвечая на вопрос, о чем свидетельствуют очередные рекордные цифры по заболевшим коронавирусом в России.При этом вирусолог отметил, что многие москвичи сдают тесты на коронавирус в коммерческих лабораториях. "У них отсрочка составляет три-четыре дня, потому что они сначала выполняют госзаказ", — сказал Тимаков."Все коммерческие анализы, следовательно, готовы будут в четверг-пятницу. Это вполне логично. Четверг, пятница, суббота — еженедельно, если посмотрим график, рост подъема заболеваемости. А вторник, среда — у нас всегда снижение заболеваемости", — пояснил Тимаков.Он отметил, что если внимательно посмотреть на график заболеваемости коронавирусом в России, то можно отметить логичную закономерность — на нем отражается колебание числа людей, сдавших тесты."Сегодня больше, завтра меньше. У нас так и идет — по факту ровная кривая. Если брать среднее количество людей, которые заболели, будет одно и то же количество", — заключил вирусолог.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/legkie-1586537619.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_131:0:2860:2047_1400x0_80_0_0_a2667414df7bd70995634fe9f6e14caa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Высокие цифры по новым случаям COVID-19
в Российской Федерации к выходным — это нормальное явление: приходят результаты тестов, сданных в начале недели, объяснил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков
.
Число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 27 тысяч (27 543) за сутки. Рекордное число новых случаев выявили в Москве
— 7918, что почти на две тысячи больше по сравнению с предыдущим днем.
"Это говорит о том, что в один день делают больше тестов на коронавирус, в другой — меньше. Сегодня у нас пятница, приходят мазки, которые взяты в начале недели", — сказал Тимаков, отвечая на вопрос, о чем свидетельствуют очередные рекордные цифры по заболевшим коронавирусом в России.
При этом вирусолог отметил, что многие москвичи сдают тесты на коронавирус в коммерческих лабораториях. "У них отсрочка составляет три-четыре дня, потому что они сначала выполняют госзаказ", — сказал Тимаков.
"Все коммерческие анализы, следовательно, готовы будут в четверг-пятницу. Это вполне логично. Четверг, пятница, суббота — еженедельно, если посмотрим график, рост подъема заболеваемости. А вторник, среда — у нас всегда снижение заболеваемости", — пояснил Тимаков.
Он отметил, что если внимательно посмотреть на график заболеваемости коронавирусом в России, то можно отметить логичную закономерность — на нем отражается колебание числа людей, сдавших тесты.
"Сегодня больше, завтра меньше. У нас так и идет — по факту ровная кривая. Если брать среднее количество людей, которые заболели, будет одно и то же количество", — заключил вирусолог.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.