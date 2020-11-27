https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586576568.html

Инфекционист объяснил резкий рост числа новых случаев COVID-19 в России

Инфекционист объяснил резкий рост числа новых случаев COVID-19 в России

Высокие цифры по новым случаям COVID-19 в Российской Федерации к выходным — это нормальное явление: приходят результаты тестов, сданных в начале недели,... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:31

2020-11-27T11:31

2020-11-27T12:25

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Высокие цифры по новым случаям COVID-19 в Российской Федерации к выходным — это нормальное явление: приходят результаты тестов, сданных в начале недели, объяснил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.Число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 27 тысяч (27 543) за сутки. Рекордное число новых случаев выявили в Москве — 7918, что почти на две тысячи больше по сравнению с предыдущим днем."Это говорит о том, что в один день делают больше тестов на коронавирус, в другой — меньше. Сегодня у нас пятница, приходят мазки, которые взяты в начале недели", — сказал Тимаков, отвечая на вопрос, о чем свидетельствуют очередные рекордные цифры по заболевшим коронавирусом в России.При этом вирусолог отметил, что многие москвичи сдают тесты на коронавирус в коммерческих лабораториях. "У них отсрочка составляет три-четыре дня, потому что они сначала выполняют госзаказ", — сказал Тимаков."Все коммерческие анализы, следовательно, готовы будут в четверг-пятницу. Это вполне логично. Четверг, пятница, суббота — еженедельно, если посмотрим график, рост подъема заболеваемости. А вторник, среда — у нас всегда снижение заболеваемости", — пояснил Тимаков.Он отметил, что если внимательно посмотреть на график заболеваемости коронавирусом в России, то можно отметить логичную закономерность — на нем отражается колебание числа людей, сдавших тесты."Сегодня больше, завтра меньше. У нас так и идет — по факту ровная кривая. Если брать среднее количество людей, которые заболели, будет одно и то же количество", — заключил вирусолог.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/legkie-1586537619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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