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В России за сутки умерли 496 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 496 человек с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 496 смертей людей с COVID-19, за все время - 38 558, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:45
2020-11-27T10:45
2020-11-27T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 496 смертей людей с COVID-19, за все время - 38 558, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 496 летальных случаев... За весь период по России умерло 38 558 человек", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество