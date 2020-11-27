https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586567217.html

В России за сутки умерли 496 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 496 человек с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 496 смертей людей с COVID-19, за все время - 38 558, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:45

2020-11-27T10:45

2020-11-27T10:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 496 смертей людей с COVID-19, за все время - 38 558, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 496 летальных случаев... За весь период по России умерло 38 558 человек", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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