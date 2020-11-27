https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586542679.html

Роспотребнадзор: люди с ВИЧ больше подвержены заражению коронавирусом

Роспотребнадзор: люди с ВИЧ больше подвержены заражению коронавирусом

Люди с ВИЧ больше подвержены инфицированию COVID-19, но реже обращаются за медицинской помощью, это показывает исследование Центрального НИИ эпидемиологии,... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T03:41

2020-11-27T03:41

2020-11-27T03:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Люди с ВИЧ больше подвержены инфицированию COVID-19, но реже обращаются за медицинской помощью, это показывает исследование Центрального НИИ эпидемиологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с "Коалицией по готовности к лечению" при поддержке ЮНЭЙДС провел исследование по изучению распространенности COVID-19 среди инфицированных ВИЧ пациентов в России и влияния пандемии коронавирусной инфекции на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции. В исследовании приняли участие 931 респондент из 68 регионов России, среди которых были как люди, живущие с ВИЧ, так и люди с отрицательным ВИЧ-статусом, пояснили в пресс-службе.Людям, живущим с ВИЧ, очень важно предпринимать повышенные меры предосторожности в связи с COVID-19 - использовать маски, мыть руки, по возможности избегать скопления людей, обращаться к врачу при появлении симптомов болезни, уточнили в пресс-службе.Согласно данным исследования, среди людей, живущих с ВИЧ и перенесших COVID-19, большинство респондентов были мужчинами, имевших длительный стаж жизни с ВИЧ, хотя в исследовании принимало участие большее количество женщин (67,6%).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество