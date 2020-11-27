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Роспотребнадзор: люди с ВИЧ больше подвержены заражению коронавирусом
Роспотребнадзор: люди с ВИЧ больше подвержены заражению коронавирусом
Люди с ВИЧ больше подвержены инфицированию COVID-19, но реже обращаются за медицинской помощью, это показывает исследование Центрального НИИ эпидемиологии,... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T03:41
2020-11-27T03:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Люди с ВИЧ больше подвержены инфицированию COVID-19, но реже обращаются за медицинской помощью, это показывает исследование Центрального НИИ эпидемиологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с "Коалицией по готовности к лечению" при поддержке ЮНЭЙДС провел исследование по изучению распространенности COVID-19 среди инфицированных ВИЧ пациентов в России и влияния пандемии коронавирусной инфекции на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции. В исследовании приняли участие 931 респондент из 68 регионов России, среди которых были как люди, живущие с ВИЧ, так и люди с отрицательным ВИЧ-статусом, пояснили в пресс-службе.Людям, живущим с ВИЧ, очень важно предпринимать повышенные меры предосторожности в связи с COVID-19 - использовать маски, мыть руки, по возможности избегать скопления людей, обращаться к врачу при появлении симптомов болезни, уточнили в пресс-службе.Согласно данным исследования, среди людей, живущих с ВИЧ и перенесших COVID-19, большинство респондентов были мужчинами, имевших длительный стаж жизни с ВИЧ, хотя в исследовании принимало участие большее количество женщин (67,6%).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор: люди с ВИЧ больше подвержены заражению коронавирусом

03:41 27.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭкспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Люди с ВИЧ больше подвержены инфицированию COVID-19, но реже обращаются за медицинской помощью, это показывает исследование Центрального НИИ эпидемиологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с "Коалицией по готовности к лечению" при поддержке ЮНЭЙДС провел исследование по изучению распространенности COVID-19 среди инфицированных ВИЧ пациентов в России и влияния пандемии коронавирусной инфекции на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции. В исследовании приняли участие 931 респондент из 68 регионов России, среди которых были как люди, живущие с ВИЧ, так и люди с отрицательным ВИЧ-статусом, пояснили в пресс-службе.

"Согласно результатам исследования, число людей, живущих с ВИЧ, с выявленными маркерами COVID-19 в 4 раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов. При этом они в два раза реже, по сравнению с ВИЧ-негативными респондентами, проходили обследование на коронавирусную инфекцию и реже обращались за медицинской помощью даже при наличии симптомов", - говорится в сообщении.

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Людям, живущим с ВИЧ, очень важно предпринимать повышенные меры предосторожности в связи с COVID-19 - использовать маски, мыть руки, по возможности избегать скопления людей, обращаться к врачу при появлении симптомов болезни, уточнили в пресс-службе.
Согласно данным исследования, среди людей, живущих с ВИЧ и перенесших COVID-19, большинство респондентов были мужчинами, имевших длительный стаж жизни с ВИЧ, хотя в исследовании принимало участие большее количество женщин (67,6%).
"Авторы исследования указывают на необходимость дальнейшего изучения причин повышенной заболеваемости COVID-19 и низкой обращаемости за медицинской помощью в связи с симптомами COVID-19 среди людей, живущих с ВИЧ. Вероятно, люди, живущие с ВИЧ, относятся к группе особо уязвимых коронавирусной инфекцией COVID-19, поэтому необходимо проведение исследований по безопасности и эффективности вакцинации в этой группе", - подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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