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Биолог назвала ключевой недостаток вакцин от COVID-19
Биолог назвала ключевой недостаток вакцин от COVID-19
Наиболее эффективные вакцины от COVID-19 в настоящее время подразумевают два этапа введения препарата, однако наличие второго этапа многократно повышает риски... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T03:02
2020-11-27T03:02
2020-11-27T03:04
распространение нового коронавируса
анча баранова
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Наиболее эффективные вакцины от COVID-19 в настоящее время подразумевают два этапа введения препарата, однако наличие второго этапа многократно повышает риски того, что вакцинированный не придет во второй раз и тем самым сведет на нет эффект от вакцины, сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.По словам профессора, все вакцины, находящиеся в настоящее время в стадии клинических испытаний, подразумевают двухстадийное вакцинирование, то есть человек должен прийти на укол дважды.Она уточнила, что если человек пришел на первый укол, а на второй нет, то это сводит эффективность кампании по массовой вакцинации "почти на нет".Эксперт также отметила, что существует одностадийная китайская вакцина, но о ее эффективности пока известно очень мало.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Наиболее эффективные вакцины от COVID-19
в настоящее время подразумевают два этапа введения препарата, однако наличие второго этапа многократно повышает риски того, что вакцинированный не придет во второй раз и тем самым сведет на нет эффект от вакцины, сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
.
По словам профессора, все вакцины, находящиеся в настоящее время в стадии клинических испытаний, подразумевают двухстадийное вакцинирование, то есть человек должен прийти на укол дважды.
"В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут", - сказала Баранова.
Она уточнила, что если человек пришел на первый укол, а на второй нет, то это сводит эффективность кампании по массовой вакцинации "почти на нет".
Эксперт также отметила, что существует одностадийная китайская вакцина, но о ее эффективности пока известно очень мало.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин
.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова
заявила, что массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.