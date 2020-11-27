В КНДР казнили нарушившего меры по борьбе с коронавирусом, сообщили СМИ
СЕУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Северокорейские власти казнили в ноябре работника таможни, который, несмотря на запрет в связи с COVID-19, ввозил товары из-за границы, сообщает южнокорейское издание NewDaily со ссылкой на южнокорейских депутатов.
Секретари парламентского комитета по делам разведки депутат правящей Объединенной демократической партии Ким Бён Ги и депутат партии "Гражданская сила" Ха Гён Тхэ сообщили об этом журналистам в пятницу после того, как выслушали доклад разведки.
По данным Национального агентства разведки (NIS) РК, КНДР 8 ноября приговорила ключевого кадрового работника таможни в пограничном с Китаем городе Синыйджу к смертной казни за нарушение противоэпидемических мер путем ввоза товаров.
По мнению южнокорейской разведки, лидер КНДР Ким Чен Ын в последнее время показывает "чрезмерный гнев" и принимает нерациональные решения.
Так, в конце октября к смерти был приговорен влиятельный меняла за резкое поднятие обменного курса. В любом месте, где обнаруживают ввоз иностранных товаров, объявляется локдаун, что вызывает дополнительные экономические трудности. 1 ноября был заблокирован порт Хесан, 5 ноября – город Раджин, 6 ноября – порт Нампхо, а 20 ноября была заблокирована дорога на въезде в Пхеньян.
"Если есть признаки ввоза товаров из-за границы, тот регион блокируется", - сообщила южнокорейская разведка.
КНДР также приостановила рыболовство и добычу соли из-за опасений, что морская вода может быть загрязнена COVID-19. Южнокорейские СМИ предполагают, что строжайшие меры в связи с коронавирусом также стали причиной, почему северокорейские военные в сентябре убили заплывшего в их воды сотрудника рыболовного контроля Южной Кореи.