https://ria.ru/20201127/koreya-1586613784.html

В КНДР казнили нарушившего меры по борьбе с коронавирусом, сообщили СМИ

В КНДР казнили нарушившего меры по борьбе с коронавирусом, сообщили СМИ

Северокорейские власти казнили в ноябре работника таможни, который, несмотря на запрет в связи с COVID-19, ввозил товары из-за границы, сообщает южнокорейское... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:05

2020-11-27T14:05

2020-11-27T14:05

коронавирус covid-19

ким чен ын

южная корея

пхеньян

китай

в мире

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СЕУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Северокорейские власти казнили в ноябре работника таможни, который, несмотря на запрет в связи с COVID-19, ввозил товары из-за границы, сообщает южнокорейское издание NewDaily со ссылкой на южнокорейских депутатов.Секретари парламентского комитета по делам разведки депутат правящей Объединенной демократической партии Ким Бён Ги и депутат партии "Гражданская сила" Ха Гён Тхэ сообщили об этом журналистам в пятницу после того, как выслушали доклад разведки.По данным Национального агентства разведки (NIS) РК, КНДР 8 ноября приговорила ключевого кадрового работника таможни в пограничном с Китаем городе Синыйджу к смертной казни за нарушение противоэпидемических мер путем ввоза товаров.По мнению южнокорейской разведки, лидер КНДР Ким Чен Ын в последнее время показывает "чрезмерный гнев" и принимает нерациональные решения.Так, в конце октября к смерти был приговорен влиятельный меняла за резкое поднятие обменного курса. В любом месте, где обнаруживают ввоз иностранных товаров, объявляется локдаун, что вызывает дополнительные экономические трудности. 1 ноября был заблокирован порт Хесан, 5 ноября – город Раджин, 6 ноября – порт Нампхо, а 20 ноября была заблокирована дорога на въезде в Пхеньян."Если есть признаки ввоза товаров из-за границы, тот регион блокируется", - сообщила южнокорейская разведка.КНДР также приостановила рыболовство и добычу соли из-за опасений, что морская вода может быть загрязнена COVID-19. Южнокорейские СМИ предполагают, что строжайшие меры в связи с коронавирусом также стали причиной, почему северокорейские военные в сентябре убили заплывшего в их воды сотрудника рыболовного контроля Южной Кореи.

https://ria.ru/20200703/1573822095.html

https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582839510.html

южная корея

пхеньян

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ким чен ын, южная корея, пхеньян, китай, в мире