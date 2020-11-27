https://ria.ru/20201127/korabl-1586562871.html

Корабль "Павел Державин" вошел в состав Черноморского флота

Корабль "Павел Державин" вошел в состав Черноморского флота

Новый патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 принят в состав Черноморского флота, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:24

2020-11-27T10:24

2020-11-27T14:46

черноморский флот вмф россии

зеленодольский завод имени а. м. горького

ка-27

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости. Новый патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 принят в состав Черноморского флота, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ."В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошли торжественные мероприятия по приему в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля "Павел Державин". Перед началом торжественной церемонии подъема Андреевского флага на причале был проведен чин его освящения", - говорится в сообщении.Корабль вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота. В ближайшее время экипаж нового корабля начнет отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.Патрульный корабль "Павел Державин" построен на стапелях АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", является третьим серийным кораблем проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения. Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, могут выполнять поисково-спасательные функции и сопровождать караваны судов.Модульные корветы водоизмещением около 1700 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания — 6000 миль, автономность — 60 суток. Экипаж составляет до 80 человек. На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.

https://ria.ru/20200723/1574758175.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/stereguschiy-1586128755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский флот вмф россии, зеленодольский завод имени а. м. горького, ка-27, безопасность