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Корабль "Павел Державин" вошел в состав Черноморского флота
Корабль "Павел Державин" вошел в состав Черноморского флота
Новый патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 принят в состав Черноморского флота, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:24
2020-11-27T14:46
черноморский флот вмф россии
зеленодольский завод имени а. м. горького
ка-27
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости. Новый патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 принят в состав Черноморского флота, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ."В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошли торжественные мероприятия по приему в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля "Павел Державин". Перед началом торжественной церемонии подъема Андреевского флага на причале был проведен чин его освящения", - говорится в сообщении.Корабль вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота. В ближайшее время экипаж нового корабля начнет отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.Патрульный корабль "Павел Державин" построен на стапелях АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", является третьим серийным кораблем проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения. Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, могут выполнять поисково-спасательные функции и сопровождать караваны судов.Модульные корветы водоизмещением около 1700 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания — 6000 миль, автономность — 60 суток. Экипаж составляет до 80 человек. На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.
https://ria.ru/20200723/1574758175.html
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черноморский флот вмф россии, зеленодольский завод имени а. м. горького, ка-27, безопасность

Корабль "Павел Державин" вошел в состав Черноморского флота

10:24 27.11.2020 (обновлено: 14:46 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПатрульный корабль "Павел Державин"
Патрульный корабль Павел Державин - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости. Новый патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 принят в состав Черноморского флота, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.
"В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошли торжественные мероприятия по приему в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля "Павел Державин". Перед началом торжественной церемонии подъема Андреевского флага на причале был проведен чин его освящения", - говорится в сообщении.
Патрульный корабль проекта 22160 - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
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На Черном море начались испытания патрульного корабля "Павел Державин"
Корабль вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота. В ближайшее время экипаж нового корабля начнет отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.
Патрульный корабль "Павел Державин" построен на стапелях АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", является третьим серийным кораблем проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения. Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, могут выполнять поисково-спасательные функции и сопровождать караваны судов.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦеремония подъёма Военно-морского флага на патрульном корабле "Павел Державин" и приём корабля в состав Черноморского флота
Церемония подъёма Военно-морского флага на патрульном корабле Павел Державин и приём корабля в состав Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Церемония подъёма Военно-морского флага на патрульном корабле "Павел Державин" и приём корабля в состав Черноморского флота
Модульные корветы водоизмещением около 1700 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания — 6000 миль, автономность — 60 суток. Экипаж составляет до 80 человек. На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.
Корвет Стерегущий во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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