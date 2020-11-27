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Песков пообещал, что большая пресс-конференция Путина будет насыщенной
Песков пообещал, что большая пресс-конференция Путина будет насыщенной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большая пресс-конференция главы государства Владимира Путина будет продолжительной и насыщенной по... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:38
2020-11-27T12:38
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большая пресс-конференция главы государства Владимира Путина будет продолжительной и насыщенной по содержанию, также она пройдет в новом формате – с элементами прямой линии.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин проведет 17 декабря итоговую пресс-конференцию, он выйдет на связь из своей резиденции."Точно определить нельзя, но можно с уверенностью сказать, что, учитывая озвученные мною точки, учитывая точку в ЦМТ (Центре международной торговли – ред.) и учитывая элементы, такой симбиоз и прямой линии, и пресс-конференции, можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию. Очевидно, что, как всегда, это будет весьма продолжительное мероприятие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сколько времени президент сможет уделить журналистам и гражданам на пресс-конференции.
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков пообещал, что большая пресс-конференция Путина будет насыщенной

12:38 27.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большая пресс-конференция главы государства Владимира Путина будет продолжительной и насыщенной по содержанию, также она пройдет в новом формате – с элементами прямой линии.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин проведет 17 декабря итоговую пресс-конференцию, он выйдет на связь из своей резиденции.
"Точно определить нельзя, но можно с уверенностью сказать, что, учитывая озвученные мною точки, учитывая точку в ЦМТ (Центре международной торговли – ред.) и учитывая элементы, такой симбиоз и прямой линии, и пресс-конференции, можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию. Очевидно, что, как всегда, это будет весьма продолжительное мероприятие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сколько времени президент сможет уделить журналистам и гражданам на пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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