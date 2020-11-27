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Кличко рассмешил пользователей Сети сборником своих цитат
Кличко рассмешил пользователей Сети сборником своих цитат
Пользователи Сети высмеяли мэра Киева Виталия Кличко, выпустившего книгу "Кто не слышал, тот увидит!" со своими известными цитатами. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T05:41
2020-11-27T05:41
виталий кличко
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли мэра Киева Виталия Кличко, выпустившего книгу "Кто не слышал, тот увидит!" со своими известными цитатами.В сборник вошли 14 фраз мэра украинской столицы (в том числе "мост, который устал", "у меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине", "чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть"). Еще два "изречения" вынесли на обложку."Вас действительно радует то, что аж на целую книжку набралось?" – спросил пользователь Mihael Bagley."Самоирония и юмор – это, бесспорно, прекрасно, но когда с начала отопительного сезона уже пятый раз дом без отопления и горячей воды, то как-то не смешно. Что с книжкой, что без", - заметила Marina Rozhnyatovskaya.""Раньше умирал каждый шестой, а теперь каждый второй" не вошло?" - сыронизировал Константин Цененко."Киевляне, и вы его переизбрали (мэром Киева. – прим ред.)?" – задался вопросом Богдан Шкодин."В книге все же нет самой лучшей и дорогой шутки в истории человечества - Подольского моста с метро на Троещину (район Киева. - прим. ред.), которого нет, и дороги, ведущей на Броварское шоссе. Так пошутить за 500 миллионов долларов мог только гений", – написал Viktor Prudkovskikh.
https://ria.ru/20200404/1569579985.html
https://rsport.ria.ru/20200615/1572966814.html
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виталий кличко, киев, украина, в мире

Кличко рассмешил пользователей Сети сборником своих цитат

05:41 27.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли мэра Киева Виталия Кличко, выпустившего книгу "Кто не слышал, тот увидит!" со своими известными цитатами.
В сборник вошли 14 фраз мэра украинской столицы (в том числе "мост, который устал", "у меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине", "чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть"). Еще два "изречения" вынесли на обложку.
Виталий Кличко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.04.2020
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"Вас действительно радует то, что аж на целую книжку набралось?" – спросил пользователь Mihael Bagley.
"Самоирония и юмор – это, бесспорно, прекрасно, но когда с начала отопительного сезона уже пятый раз дом без отопления и горячей воды, то как-то не смешно. Что с книжкой, что без", - заметила Marina Rozhnyatovskaya.
""Раньше умирал каждый шестой, а теперь каждый второй" не вошло?" - сыронизировал Константин Цененко.
"Киевляне, и вы его переизбрали (мэром Киева. – прим ред.)?" – задался вопросом Богдан Шкодин.
"В книге все же нет самой лучшей и дорогой шутки в истории человечества - Подольского моста с метро на Троещину (район Киева. - прим. ред.), которого нет, и дороги, ведущей на Броварское шоссе. Так пошутить за 500 миллионов долларов мог только гений", – написал Viktor Prudkovskikh.
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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