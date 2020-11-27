https://ria.ru/20201127/klichko-1586544220.html

Кличко рассмешил пользователей Сети сборником своих цитат

Кличко рассмешил пользователей Сети сборником своих цитат

Пользователи Сети высмеяли мэра Киева Виталия Кличко, выпустившего книгу "Кто не слышал, тот увидит!" со своими известными цитатами. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T05:41

2020-11-27T05:41

2020-11-27T05:41

виталий кличко

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли мэра Киева Виталия Кличко, выпустившего книгу "Кто не слышал, тот увидит!" со своими известными цитатами.В сборник вошли 14 фраз мэра украинской столицы (в том числе "мост, который устал", "у меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине", "чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть"). Еще два "изречения" вынесли на обложку."Вас действительно радует то, что аж на целую книжку набралось?" – спросил пользователь Mihael Bagley."Самоирония и юмор – это, бесспорно, прекрасно, но когда с начала отопительного сезона уже пятый раз дом без отопления и горячей воды, то как-то не смешно. Что с книжкой, что без", - заметила Marina Rozhnyatovskaya.""Раньше умирал каждый шестой, а теперь каждый второй" не вошло?" - сыронизировал Константин Цененко."Киевляне, и вы его переизбрали (мэром Киева. – прим ред.)?" – задался вопросом Богдан Шкодин."В книге все же нет самой лучшей и дорогой шутки в истории человечества - Подольского моста с метро на Троещину (район Киева. - прим. ред.), которого нет, и дороги, ведущей на Броварское шоссе. Так пошутить за 500 миллионов долларов мог только гений", – написал Viktor Prudkovskikh.

https://ria.ru/20200404/1569579985.html

https://rsport.ria.ru/20200615/1572966814.html

киев

украина

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виталий кличко, киев, украина, в мире