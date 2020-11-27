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https://ria.ru/20201127/klark-1586469130.html
Стало известно, что Эмилия Кларк сама придумала речь на древнем языке
Стало известно, что Эмилия Кларк сама придумала речь на древнем языке
Из книги "Огонь не может убить дракона" стали известны подробности съемок пятого сезона, а именно сцены, в которой Эмилия Кларк произносит речь на вымышленном... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T01:42
2020-11-27T01:42
культура
кино и сериалы
новости культуры
эмилия кларк
игра престолов (сериал)
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Из книги "Огонь не может убить дракона" стали известны подробности съемок пятого сезона, а именно сцены, в которой Эмилия Кларк произносит речь на вымышленном валирийском языке, сообщает Entertainment Weekly.Обычно монологи на этом языке долго готовились. Тексты заранее составлял лингвист Дэвид Петерсон, и актеры тратили много времени на то, чтобы их выучить. Фрагмент, в котором Дейнерис приказывает убить одного из трех выходцев из Миэрина, которые якобы участвовали в заговоре против нее, сначала два раза сняли на английском. Затем шоураннерам Дэвиду Бениоффу и Д.Б. Уайссу пришла в голову мысль, что слова королевы звучали бы эффектнее на валирийском. Режиссер попросил Эмилию Кларк повторить то же самое, но на древнем языке. Ей потребовалось десять минут на то, что вспомнить фразы из предыдущих своих монологов на нем. В результате она произнесла текст на валирийском так гладко, как будто учила несколько недель. "Звучало это все абсолютно правдоподобно. Каждое слово, каждая интонация, манера, деление на фразы — было ясно, что она имеет в виду. Нам осталось только добавить субтитры. Ни один фанат не о чем не догадался. Она прекрасно справилась с поставленной задачей", — рассказал режиссер Джереми Подесва.
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кино и сериалы, новости культуры, эмилия кларк, игра престолов (сериал)

Стало известно, что Эмилия Кларк сама придумала речь на древнем языке

01:42 27.11.2020
 
© HBO (2011–2019)Кадр из сериала "Игра престолов" (8 сезон)
Кадр из сериала Игра престолов (8 сезон) - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© HBO (2011–2019)
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Из книги "Огонь не может убить дракона" стали известны подробности съемок пятого сезона, а именно сцены, в которой Эмилия Кларк произносит речь на вымышленном валирийском языке, сообщает Entertainment Weekly.
Обычно монологи на этом языке долго готовились. Тексты заранее составлял лингвист Дэвид Петерсон, и актеры тратили много времени на то, чтобы их выучить.
Фрагмент, в котором Дейнерис приказывает убить одного из трех выходцев из Миэрина, которые якобы участвовали в заговоре против нее, сначала два раза сняли на английском. Затем шоураннерам Дэвиду Бениоффу и Д.Б. Уайссу пришла в голову мысль, что слова королевы звучали бы эффектнее на валирийском.
Режиссер попросил Эмилию Кларк повторить то же самое, но на древнем языке. Ей потребовалось десять минут на то, что вспомнить фразы из предыдущих своих монологов на нем.
В результате она произнесла текст на валирийском так гладко, как будто учила несколько недель.
"Звучало это все абсолютно правдоподобно. Каждое слово, каждая интонация, манера, деление на фразы — было ясно, что она имеет в виду. Нам осталось только добавить субтитры. Ни один фанат не о чем не догадался. Она прекрасно справилась с поставленной задачей", — рассказал режиссер Джереми Подесва.
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