https://ria.ru/20201127/khranenie-1586592929.html

В "Векторе" рассказали об условиях хранения вакцины "ЭпиВакКорона"

В "Векторе" рассказали об условиях хранения вакцины "ЭпиВакКорона"

Вакцину "ЭпиВакКорона" от коронавируса необходимо хранить при температуре от +2 до +8 градусов, она сохраняет свои свойства до двух лет, сообщил заведующий... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:35

2020-11-27T12:35

2020-11-27T12:35

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вакцину "ЭпиВакКорона" от коронавируса необходимо хранить при температуре от +2 до +8 градусов, она сохраняет свои свойства до двух лет, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Вакцина Вектора достаточно легко и надежно хранится при температуре от +2 до +8 градусов и транспортируется тоже при этой температуре. Проблем с хранением и сохранностью вакцины не возникает... Антигенные свойства, иммуногенные свойства вакцины сохраняются до двух лет", - рассказал Рыжиков на пресс-конференции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586577798.html

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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)