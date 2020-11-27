https://ria.ru/20201127/khranenie-1586592929.html
В "Векторе" рассказали об условиях хранения вакцины "ЭпиВакКорона"
В "Векторе" рассказали об условиях хранения вакцины "ЭпиВакКорона"
Вакцину "ЭпиВакКорона" от коронавируса необходимо хранить при температуре от +2 до +8 градусов, она сохраняет свои свойства до двух лет, сообщил заведующий... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:35
2020-11-27T12:35
2020-11-27T12:35
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934337_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c81746ac9ce7911df394b40e6ab19c66.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вакцину "ЭпиВакКорона" от коронавируса необходимо хранить при температуре от +2 до +8 градусов, она сохраняет свои свойства до двух лет, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Вакцина Вектора достаточно легко и надежно хранится при температуре от +2 до +8 градусов и транспортируется тоже при этой температуре. Проблем с хранением и сохранностью вакцины не возникает... Антигенные свойства, иммуногенные свойства вакцины сохраняются до двух лет", - рассказал Рыжиков на пресс-конференции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586577798.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934337_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fba48874470bb09a8b81380365dc56db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)