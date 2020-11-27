https://ria.ru/20201127/katok-1586554333.html
Мэр Новосибирска объяснил создание катка "фаллической" формы
Мэр Новосибирска объяснил создание катка "фаллической" формы
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал журналистам, что при создании главного городского катка, ставшего предметом шуток из-за своей "фаллической" формы,... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:31
2020-11-27T09:31
2020-11-27T09:31
новосибирский государственный театр оперы и балета
анатолий локоть
новосибирск
общество
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НОВОСИБИРСК, 27 ноя – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал журналистам, что при создании главного городского катка, ставшего предметом шуток из-за своей "фаллической" формы, власти думали о его удобстве, максимальном использовании имеющегося пространства и учитывали инфраструктуру парка.Ранее власти Новосибирска сообщили, что планируют сделать главный городской каток у оперного театра примерно такой же формы, как и в прошлом году. После публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали каток "фаллическим символом города", о катке пошутили и в одной из федеральных ТВ-программ.Локоть отметил, что каток размещен именно таким образом с учетом инфраструктуры сквера. "В летнее время никому ничего не приходит в голову. Там так выстроена инфраструктура, аллеи, дорожки. А как только появляется лед, то начинает разыгрываться у кого-то воображение. Спешу предположить, не совсем здоровое воображение. Видимо, о чем-то думают люди", - предположил он.Мэр добавил, что в прошлом году каток пользовался популярностью у горожан, власти надеются, что в этом году новосибирцы и гости города тоже придут сюда покататься на коньках.Сквер перед Новосибирским государственным театром оперы и балета в прошлом году впервые стал одной из двух главных городских площадок празднования Нового года. Новогодний городок, включающий большой каток, главную городскую елку и различные композиции, открыли в конце декабря. Вид катка сверху вызвал у горожан ассоциации со схематичным изображением фаллоса после того, как известный новосибирский фотограф Слава Степанов разместил в социальных сетях фотографии новогоднего городка, снятые с помощью квадрокоптера. Тогда фотографии комментировала вице-мэр Новосибирска - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, отмечавшая, что "настоящее искусство должно возбуждать"..
https://ria.ru/20201126/ivan-urgant-1586397202.html
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новосибирский государственный театр оперы и балета, анатолий локоть, новосибирск, общество
НОВОСИБИРСК, 27 ноя – РИА Новости.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
рассказал журналистам, что при создании главного городского катка, ставшего предметом шуток из-за своей "фаллической" формы, власти думали о его удобстве, максимальном использовании имеющегося пространства и учитывали инфраструктуру парка.
Ранее власти Новосибирска сообщили, что планируют сделать главный городской каток у оперного театра примерно такой же формы, как и в прошлом году. После публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали каток "фаллическим символом города", о катке пошутили и в одной из федеральных ТВ-программ.
"Честно говоря, и в этом, и в прошлом году мы меньше всего думали о форме катка, а думали о площади, максимальной территории, которую можно занять под ледовый каток с тем, чтобы не создавать скученности, во-первых, во время пандемии, а во-вторых, чтобы действительно доставить удовольствие и чтобы спортивный элемент присутствовал от катания, а для этого нужна площадь, где можно было бы разогнаться. Поэтому старались максимально использовать имеющиеся площади", - заявил градоначальник.
Локоть отметил, что каток размещен именно таким образом с учетом инфраструктуры сквера. "В летнее время никому ничего не приходит в голову. Там так выстроена инфраструктура, аллеи, дорожки. А как только появляется лед, то начинает разыгрываться у кого-то воображение. Спешу предположить, не совсем здоровое воображение. Видимо, о чем-то думают люди", - предположил он.
Мэр добавил, что в прошлом году каток пользовался популярностью у горожан, власти надеются, что в этом году новосибирцы и гости города тоже придут сюда покататься на коньках.
Сквер перед Новосибирским государственным театром оперы и балета
в прошлом году впервые стал одной из двух главных городских площадок празднования Нового года. Новогодний городок, включающий большой каток, главную городскую елку и различные композиции, открыли в конце декабря. Вид катка сверху вызвал у горожан ассоциации со схематичным изображением фаллоса после того, как известный новосибирский фотограф Слава Степанов разместил в социальных сетях фотографии новогоднего городка, снятые с помощью квадрокоптера. Тогда фотографии комментировала вице-мэр Новосибирска - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, отмечавшая, что "настоящее искусство должно возбуждать"..