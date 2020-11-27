https://ria.ru/20201127/kanada-1586610080.html

В МИД прокомментировали доклад Канады об угрозе российских хакеров

В МИД прокомментировали доклад Канады об угрозе российских хакеров

Печально, что канадские структуры в поисках финансирования придумывают параллельную реальность, говоря о якобы угрозы российских хакеров, вместо того, чтобы... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:51

2020-11-27T13:51

2020-11-27T13:51

мария захарова

москва

канада

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871400_0:70:3072:1798_1400x0_80_0_0_98d04ac5a4225dcd61a8ae5696d6b760.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Печально, что канадские структуры в поисках финансирования придумывают параллельную реальность, говоря о якобы угрозы российских хакеров, вместо того, чтобы реально вести совместную и конструктивную работу по борьбе с угрозами в цифровом пространстве, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Согласно докладу Канадского центра кибербезопасности, наибольшую стратегическую угрозу для национальной безопасности этой страны представляют субъекты, которые якобы спонсируются правительствами России и Китая.По словам Захаровой, подобные оценки являются спекуляциями, которые не выдерживают никакой критики. Захарова отметила, что соответствующие канадские структуры, ссылаясь на якобы возросшую активность "государственных хакеров из России и Китая", требуют увеличить свой бюджет."Если провести в средствах массовой информации кампанию об угрозе со стороны Москвы, вот под это денег можно и получить, потому что налогоплательщики будут свято верить в то, что страну Канаду нужно защитить. Печально, что в поисках финансирования канадским коллегам приходится придумывать какую-то параллельную реальность вместо совместной, конструктивной, нормальной работы по борьбе с реальными, а не вымышленными угрозами в цифровом пространстве", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20201022/khaker-1581034596.html

москва

канада

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, москва, канада, китай, в мире