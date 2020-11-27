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В МИД прокомментировали доклад Канады об угрозе российских хакеров
В МИД прокомментировали доклад Канады об угрозе российских хакеров
Печально, что канадские структуры в поисках финансирования придумывают параллельную реальность, говоря о якобы угрозы российских хакеров, вместо того, чтобы... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:51
2020-11-27T13:51
мария захарова
москва
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китай
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Печально, что канадские структуры в поисках финансирования придумывают параллельную реальность, говоря о якобы угрозы российских хакеров, вместо того, чтобы реально вести совместную и конструктивную работу по борьбе с угрозами в цифровом пространстве, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Согласно докладу Канадского центра кибербезопасности, наибольшую стратегическую угрозу для национальной безопасности этой страны представляют субъекты, которые якобы спонсируются правительствами России и Китая.По словам Захаровой, подобные оценки являются спекуляциями, которые не выдерживают никакой критики. Захарова отметила, что соответствующие канадские структуры, ссылаясь на якобы возросшую активность "государственных хакеров из России и Китая", требуют увеличить свой бюджет."Если провести в средствах массовой информации кампанию об угрозе со стороны Москвы, вот под это денег можно и получить, потому что налогоплательщики будут свято верить в то, что страну Канаду нужно защитить. Печально, что в поисках финансирования канадским коллегам приходится придумывать какую-то параллельную реальность вместо совместной, конструктивной, нормальной работы по борьбе с реальными, а не вымышленными угрозами в цифровом пространстве", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20201022/khaker-1581034596.html
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мария захарова, москва, канада, китай, в мире

В МИД прокомментировали доклад Канады об угрозе российских хакеров

13:51 27.11.2020
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Печально, что канадские структуры в поисках финансирования придумывают параллельную реальность, говоря о якобы угрозы российских хакеров, вместо того, чтобы реально вести совместную и конструктивную работу по борьбе с угрозами в цифровом пространстве, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Согласно докладу Канадского центра кибербезопасности, наибольшую стратегическую угрозу для национальной безопасности этой страны представляют субъекты, которые якобы спонсируются правительствами России и Китая.
По словам Захаровой, подобные оценки являются спекуляциями, которые не выдерживают никакой критики. Захарова отметила, что соответствующие канадские структуры, ссылаясь на якобы возросшую активность "государственных хакеров из России и Китая", требуют увеличить свой бюджет.
"Если провести в средствах массовой информации кампанию об угрозе со стороны Москвы, вот под это денег можно и получить, потому что налогоплательщики будут свято верить в то, что страну Канаду нужно защитить. Печально, что в поисках финансирования канадским коллегам приходится придумывать какую-то параллельную реальность вместо совместной, конструктивной, нормальной работы по борьбе с реальными, а не вымышленными угрозами в цифровом пространстве", - сказала Захарова на брифинге.
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