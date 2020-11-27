https://ria.ru/20201127/ispytanie-1586628407.html

В Крыму вакцину от коронавируса начали испытывать на кроликах и мышах

В Крыму вакцину от коронавируса начали испытывать на кроликах и мышах

Крымскую вакцину от коронавируса начали испытывать на кроликах и мышах, говорить о ее эффективности пока преждевременно, сообщил руководитель лаборатории... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:12

2020-11-27T15:12

2020-11-27T15:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

здоровье - общество

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152995/00/1529950012_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_459c68a730dd44914c79a43167105d2f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Крымскую вакцину от коронавируса начали испытывать на кроликах и мышах, говорить о ее эффективности пока преждевременно, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок.Ученые КФУ сообщили о создании вакцины в середине октября. Специалисты опирались на свой опыт в вирусологии и генетике. Вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела."Идет серия экспериментов на кроликах и параллельно что-то делается на мышах. Сегодня основная цель – показать, что на введенную вакцину, которую мы называем сегодня "лассо", вырабатываются специфические антитела. Месяц-два проходит обычно, сегодня у нас прошло три недели, пока мы наблюдаем. Есть обнадеживающие результаты, но говорить о них сегодня во всеуслышание пока преждевременно. Ближе к концу года мы скажем, насколько это эффективно" - сказал Оберемок в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, вакцину можно вводить как интроназально, так и в виде инъекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/dobrovoltsy-1586588922.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, республика крым, общество