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В Крыму вакцину от коронавируса начали испытывать на кроликах и мышах
В Крыму вакцину от коронавируса начали испытывать на кроликах и мышах
Крымскую вакцину от коронавируса начали испытывать на кроликах и мышах, говорить о ее эффективности пока преждевременно, сообщил руководитель лаборатории... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:12
2020-11-27T15:12
2020-11-27T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Крымскую вакцину от коронавируса начали испытывать на кроликах и мышах, говорить о ее эффективности пока преждевременно, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок.Ученые КФУ сообщили о создании вакцины в середине октября. Специалисты опирались на свой опыт в вирусологии и генетике. Вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела."Идет серия экспериментов на кроликах и параллельно что-то делается на мышах. Сегодня основная цель – показать, что на введенную вакцину, которую мы называем сегодня "лассо", вырабатываются специфические антитела. Месяц-два проходит обычно, сегодня у нас прошло три недели, пока мы наблюдаем. Есть обнадеживающие результаты, но говорить о них сегодня во всеуслышание пока преждевременно. Ближе к концу года мы скажем, насколько это эффективно" - сказал Оберемок в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, вакцину можно вводить как интроназально, так и в виде инъекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости.
Крымскую вакцину от коронавируса
начали испытывать на кроликах и мышах, говорить о ее эффективности пока преждевременно, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок.
Ученые КФУ сообщили о создании вакцины в середине октября. Специалисты опирались на свой опыт в вирусологии и генетике. Вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела.
"Идет серия экспериментов на кроликах и параллельно что-то делается на мышах. Сегодня основная цель – показать, что на введенную вакцину, которую мы называем сегодня "лассо", вырабатываются специфические антитела. Месяц-два проходит обычно, сегодня у нас прошло три недели, пока мы наблюдаем. Есть обнадеживающие результаты, но говорить о них сегодня во всеуслышание пока преждевременно. Ближе к концу года мы скажем, насколько это эффективно" - сказал Оберемок в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, вакцину можно вводить как интроназально, так и в виде инъекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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