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В Иране убили руководителя организации оборонных исследований
В Иране убили руководителя организации оборонных исследований
В Иране совершили покушение на руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде, в результате он погиб, заявили в... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:56
2020-11-28T05:20
министерство обороны ирана
в мире
иран
происшествия
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ТЕГЕРАН, 27 ноя — РИА Новости. В Иране совершили покушение на руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде, в результате он погиб, заявили в пресс-службе ведомства.Как ранее сообщило агентство ISNA, в социальных сетях появилась информация об убийстве ученого-ядерщика в провинции Тегеран. Им оказался Фахризаде. По данным агентства Fars, в городе Абсард на одной из улиц прогремел взрыв, была слышна стрельба."Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций Министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Врачи не смогли спасти Фахризаде, он скончался.В Минобороны Ирана назвали произошедшее терактом.Как подчеркнул советник верховного лидера исламской республики Хосейн Дехга, государство даст ответ на убийство руководителя организации оборонных исследований."Мы обрушимся молнией на убийц мученика", — цитирует агентство Mehr его слова.По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, есть основания полагать, что к инциденту причастен Израиль. Зариф призвал международное сообщество осудить убийство Фахризаде.
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министерство обороны ирана, в мире, иран, происшествия

В Иране убили руководителя организации оборонных исследований

17:56 27.11.2020 (обновлено: 05:20 28.11.2020)
 
© AFP 2020 / IRIB NEWS AGENCYМесто убийства руководителя оборонных исследований в Иране
Место убийства руководителя оборонных исследований в Иране - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AFP 2020 / IRIB NEWS AGENCY
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 27 ноя — РИА Новости. В Иране совершили покушение на руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде, в результате он погиб, заявили в пресс-службе ведомства.
Как ранее сообщило агентство ISNA, в социальных сетях появилась информация об убийстве ученого-ядерщика в провинции Тегеран. Им оказался Фахризаде. По данным агентства Fars, в городе Абсард на одной из улиц прогремел взрыв, была слышна стрельба.
"Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций Министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Врачи не смогли спасти Фахризаде, он скончался.
В Минобороны Ирана назвали произошедшее терактом.
Как подчеркнул советник верховного лидера исламской республики Хосейн Дехга, государство даст ответ на убийство руководителя организации оборонных исследований.
"Мы обрушимся молнией на убийц мученика", — цитирует агентство Mehr его слова.
По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, есть основания полагать, что к инциденту причастен Израиль. Зариф призвал международное сообщество осудить убийство Фахризаде.
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