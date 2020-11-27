https://ria.ru/20201127/ipoteka-1586690928.html

Более 500 семей на Кубани стали участниками сельской ипотеки

Более 500 семей на Кубани стали участниками сельской ипотеки

Более 500 семей в Краснодарском крае стали участниками льготной сельской ипотеки, сообщает администрация региона. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T19:59

2020-11-27T19:59

2020-11-27T19:59

краснодарский край

ипотека

андрей коробка

россельхозбанк

краснодарский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155159/66/1551596691_0:194:2952:1855_1400x0_80_0_0_1c25e13ded1d9fa4c15f97886936256e.jpg

КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Более 500 семей в Краснодарском крае стали участниками льготной сельской ипотеки, сообщает администрация региона.По данным краевых властей, в текущем году на финансирование программы "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе было выделено более 685 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов."Средства пошли на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство села, а также комплексную компактную застройку", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Андрея Коробки.По его словам, жители стали получать кредиты в рамках программы "Сельская ипотека". "На сегодняшний день выдано уже более 500 займов на сумму порядка 900 миллионов рублей", - отмечает администрация.Как отмечается, кредит выдается с первоначальным взносом от 10% при льготной ставке 2,7% годовых. Партнером региона по предоставлению льготных ипотечных кредитов является краснодарский филиал АО "Россельхозбанк".

https://ria.ru/20201111/ipoteka-1584162512.html

https://ria.ru/20200922/kuban-1577623860.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, андрей коробка, россельхозбанк, краснодарский край, экономика