https://ria.ru/20201127/ipoteka-1586690928.html
Более 500 семей на Кубани стали участниками сельской ипотеки
Более 500 семей на Кубани стали участниками сельской ипотеки
Более 500 семей в Краснодарском крае стали участниками льготной сельской ипотеки, сообщает администрация региона. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T19:59
2020-11-27T19:59
2020-11-27T19:59
краснодарский край
ипотека
андрей коробка
россельхозбанк
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Более 500 семей в Краснодарском крае стали участниками льготной сельской ипотеки, сообщает администрация региона.По данным краевых властей, в текущем году на финансирование программы "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе было выделено более 685 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов."Средства пошли на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство села, а также комплексную компактную застройку", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Андрея Коробки.По его словам, жители стали получать кредиты в рамках программы "Сельская ипотека". "На сегодняшний день выдано уже более 500 займов на сумму порядка 900 миллионов рублей", - отмечает администрация.Как отмечается, кредит выдается с первоначальным взносом от 10% при льготной ставке 2,7% годовых. Партнером региона по предоставлению льготных ипотечных кредитов является краснодарский филиал АО "Россельхозбанк".
https://ria.ru/20201111/ipoteka-1584162512.html
https://ria.ru/20200922/kuban-1577623860.html
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ипотека, андрей коробка, россельхозбанк, краснодарский край, экономика